輝達計畫恢復H20在中銷售 稱美方承諾將核發出口許可

彭博資訊15日報導，輝達（Nvidia Corp）公司在一篇部落格貼文中表示，在獲得美國政府保證將核發許可證後，該公司計畫恢復H20人工智慧（AI）加速器在中國大陸的銷售。

輝達執行長黃仁勳上周與美國總統川普會面，本周則在北京出席一場大型供應鏈博覽會。根據報導，黃仁勳已向輝達客戶表示，公司正申請新的H20對中銷售許可證，預期將獲得核發，並希望儘快恢復交付。

H20是輝達專門為中國市場設計、性能相對較低的AI晶片，旨在符合美國先前對AI硬體銷售的限制，但川普政府4月進一步擴大管制，將H20等級的晶片也納入其中。

黃仁勳此前曾表示，未售出的H20庫存恐使輝達蒙受數十億美元損失。