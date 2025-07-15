祖克柏：Meta要砸數千億美元蓋資料中心 首座十億瓦等級明年上線

Meta執行長祖克柏表示，公司將投入數千億美元建造多座大型資料中心，以推動超級智慧，首座資料中心預定明年上線。

祖克柏周一在旗下社交平台Threads發文表示，「我們在興建多座數十億瓦等級的叢集。首座命名為『Prometheus（普羅米修斯）』，預定2026年啟用」。他指的是位於俄亥俄州的資料中心。

他接著表示，另一座資料中心名為「Hyperion」，未來幾年的規模能達50億瓦等級。根據彭博資訊報導，這是Meta目前正在興建的最大設施，正在路易斯安那州里奇蘭郡興建，他曾形容其規模幾乎媲美曼哈頓。

祖克柏說：「我們還會建造多個更龐大的叢集，光是其中一個能覆蓋曼哈頓很大一部分的區域。」

他還指出，產業機構SemiAnalysis發表的一篇報告指出，Meta邁向成為第一家啟動用電量超過10億瓦超級運算叢集的AI實驗室。

相較於祖克柏周一形容興建中的資料中心是「數十億瓦」等級，目前多數資料中心僅為數百萬瓦等級。不過，OpenAI和甲骨文等大型AI與科技公司正規劃興建量能達數十億瓦的設施，根據Carbon Collective 分析，這相當於能供應近90萬戶家庭一整年的用電量。

Meta股價周一收盤上漲0.48%，報每股720.92美元，今年來上漲逾20%。

祖克柏周一在貼文中重申，公司將投入「數千億美元」來建設具備開發超級智慧能力的資料中心基礎設施，「我們的業務本身就有足夠的資金可以支應這項計畫」。

Meta今年4月表示，其資本支出可能高達720億美元，重點將放在AI及訓練與執行AI模型所需的資料中心。

祖克柏對Meta迄今的AI發展品質感到挫折，過去幾個月來親自籌組一個新的專家團隊，致力於實現「超級智慧」。新成立的Meta超級智慧實驗室團隊網羅了從OpenAI、Google旗下DeepMind以及其他頂尖AI公司挖來的研究人員。Meta最近也任命Scale AI共同創辦人汪滔為首席人工智慧長，並斥資143億美元收購該公司49%股份。祖克柏還成功延攬GitHub前執行長佛里曼（Nat Friedman）、AI新創創辦人葛羅斯（Daniel Gross），以及蘋果公司的龐若鳴，據彭博報導，Meta為龐若鳴開出總值超過2億元的待遇。

紐時周一報導，Meta超級智慧實驗室高層成員上周已討論考慮放棄該公司最強大的開源人工智慧模式Behemoth，轉而開發一個封閉模型。