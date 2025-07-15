油價下跌 川普讓俄羅斯有50天談和避免制裁 金銀銅都收低

國際油價周一（14日）下跌逾1美元，投資人權衡美國總統川普對俄羅斯石油買家實施制裁的新威脅，此舉可能影響全球石油供應；金價在周一觸及三周高點後走低，市場聚焦貿易談判和美國數據；銅價繼續回落，美元上漲拖累白銀價格從接近14年高點下跌。

油價跌逾1%

布蘭特原油9月期貨結算價下跌1.15美元，報每桶69.21美元，跌幅1.63%；西德州中級原油8月期貨下跌1.47 美元，跌幅2.15%，報66.98美元。

川普向烏克蘭提供新武器，並威脅說，除非莫斯科在50天內同意達成和平協議，否則將對俄羅斯石油買家實施新制裁，而且他將對與俄羅斯有貿易往來的國家徵收100%的「次級」關稅。。油價早盤上漲，但隨後回落，交易者權衡美國是否會對繼續與俄羅斯進行貿易的國家徵收高關稅。

荷蘭合作銀行全球能源策略師Joe DeLaura表示，次級關稅難以執行，投資者對其能否維持缺乏信心。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「市場認為這是一個利空消息，因為似乎還有充足的時間進行談判。俄羅斯石油立即受到制裁的擔憂比市場今早的預想進一步延後。」

另外，高盛周一將2025年下半年布蘭特原油均價預測上調至每桶66美元，較先前預測上漲5美元，理由是存在供應中斷的風險、經濟合作組織（OECD）國家的石油庫存下降以及俄羅斯限產。

黃金觸及三周高點後回落

現貨金價下跌0.36%，報每英兩3,343.51美元，稍早曾觸及6月23日以來的最高點。

美國黃金期貨收低0.1%，報3,359.1美元。

美元升至近三周以來的最高點，使得以美元計價的黃金兌其他貨幣持有者來說更加昂貴。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek說，在價格大幅上漲之後，我們看到了一些獲利回吐；不過，黃金市場總體上仍然保持著較高的出價。

由於美元走強影響，銀價從接近14年高位回落；墨西哥正是全球最大的白銀生產國，而川普威脅對墨國徵收30%關稅。截至紐約時間下午4:13，白銀下跌0.5%，至每盎司38.23美元，盤初曾觸及2011年9月以來最高。

在其他市場，白金跌1.5%，至1,378.86美元；鈀金跌1.9%，至1,192.56美元，當天早些時候曾創下八個多月的新高。

銅價連續第二日下跌

周一銅價連續第二個交易日回落，因為美國徵收關稅迫在眉睫，令貿易商向美國境內運送銅的風潮幾乎完全結束。從LME亞洲倉庫將銅運輸至美國主要金屬儲存地如紐奧良，通常需要超過四周時間，意味著新貨將無法在8月1日前到達。

倫敦金屬交易所三個月銅期貨周一下跌0.4%，截至倫敦時間下午5:50，倫敦金屬交易所銅價收於每噸9,619美元。