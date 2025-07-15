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美元兌多數貨幣走升 市場聚焦美6月通膨數據出爐　

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元兌G-10其他所有貨幣周一（14日）普遍升值，歐元走貶，此前美國總統川普周末宣布將對歐盟和墨西哥徵收30%關稅稅率，推動貿易緊張局勢升級。交易者關注周二將公布的美國通膨數據。

美元指數上揚0.26%，報98.10。

美元兌日圓升值0.2%，報147.72日圓，為6月23日以來最高。

歐元兌美元貶值0.21%，報1.1664美元。

自川普4月首次宣布徵收高於預期的貿易關稅，隨後又延後實施以來，市場對關稅新聞的免疫力已經愈來愈強。

FX Street高級分析師Joseph Trevisani說：「這是以前發生過的事情，衝擊影響已經消失。負面預測並沒有成為現實，所以我不認為關稅會給市場帶來太多的影響。」

投資人將關注周二公布的6月消費者物價指數，尋找通膨再次加速的跡象。預測人士預期美國6月通膨率將加速上揚。家具、玩具、休閒用品、汽車等受關稅影響的商品類別可能會上漲，終結前幾個月通膨溫和的趨勢。

路透調查的經濟學家預期，整體通膨率年增率將從上月的2.4%升至2.7%。核心通膨率預期將從2.8%升至3.0%。

川普周一再次抨擊聯準會主席鮑爾，稱利率應為1%或更低。

墨西哥披索兌美元貶值0.39%，至18.719。

英鎊貶值0.52%，至1.3429美元，為6月23日以來最低。

比特幣周一首次突破12萬美元，達到重要里程碑，因為投資人押注本周產業將迎來期待已久的政策利多。

通膨 美國 美元 川普

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