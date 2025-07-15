台積電ADR下跌隨費半收黑 日月光挫跌2%
台股ADR周一（14日）收跌，台積電ADR收盤下跌0.75%，報每股228.67美元，換算並折合台幣後為每股1,340.19元，較台北交易股票溢價率為22.39%。日月光下跌2%。
道瓊工業指數14日收盤漲88.14點，漲幅0.20%，報44,459.65點；標普500指數漲8.81點，漲幅0.14%，報6,268.56點；那斯達克指數漲54.80點，漲幅0.27%，報20,640.33點。
費城半導體指數下跌49.57點，跌幅0.87%，報5,646.72點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 149.45 -2.02 148.50 0.64
中華電 CHT 130.26 -0.18 130.50 -0.19
台積電 TSM 1,340.19 -0.75 1,095.00 22.39
聯電 UMC 43.60 -0.80 43.15 1.05
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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