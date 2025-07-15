快訊

「拚命三郎」容易為賺錢累垮自己？巨蟹想給家人好生活、3星座是工作狂

避難包內最關鍵物品不是食物和水？日主播分享震災經驗：應分兩類

漢光演習演練首都衛戍 萬華午夜槍聲大響

台積電ADR下跌隨費半收黑 日月光挫跌2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（14日）收跌，台積電ADR收盤下跌0.75%，報每股228.67美元，換算並折合台幣後為每股1,340.19元，較台北交易股票溢價率為22.39%。日月光下跌2%。

道瓊工業指數14日收盤漲88.14點，漲幅0.20%，報44,459.65點；標普500指數漲8.81點，漲幅0.14%，報6,268.56點；那斯達克指數漲54.80點，漲幅0.27%，報20,640.33點。

費城半導體指數下跌49.57點，跌幅0.87%，報5,646.72點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 149.45 -2.02 148.50 0.64

中華電 CHT 130.26 -0.18 130.50 -0.19

台積電 TSM 1,340.19 -0.75 1,095.00 22.39

聯電 UMC 43.60 -0.80 43.15 1.05

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台股 台積電

延伸閱讀

英特爾18A良率超車三星 台積電大客戶左手釋單 右手追趕

市場預期偏低…台積法說會前夕 大摩喊快布局

台積2奈米 傳奪英特爾大單…代工桌機處理器Nova Lake-S

市場觀望關稅結果及台積電法說…台股價跌量縮 外資轉賣

相關新聞

全球主權基金對陸投資 力道加大

最新調查顯示，全球主權財富基金正轉向主動式管理策略，並加大對中國大陸的投資力度。此外，各國央行也正多元化準備資產，以因應...

預期關稅因談判而降低 迎接財報季 美股小幅收高

即使美國總統川普周末威脅要對更多國家徵收高額關稅，但史坦普500指數14日仍小幅走高。投資人押注這些關稅最終將透過談判降...

創投業押車用電池換電前景 Gogoro、三菱汽車等可望受惠

全球創投業者都在押注從事電池換電技術的新創公司，這種技術能讓駕駛在五分鐘內就換好新電池，適合行駛擁擠都會區的小車。雖然在...

比特幣創高衝破12萬美元 美國會本周將審三項加密幣法案

比特幣14日延續上周漲勢，盤中首次突破12萬美元，再創新高價。美國國會本周迎來「加密貨幣周」，將審議三項相關重要法案，投...

美元兌多數貨幣走升 市場聚焦美6月通膨數據出爐　

美元兌G-10其他所有貨幣周一（14日）普遍升值，歐元走貶，此前美國總統川普周末宣布將對歐盟和墨西哥徵收30%關稅稅率，...

台積電ADR下跌隨費半收黑 日月光挫跌2%

台股ADR周一（14日）收跌，台積電ADR收盤下跌0.75%，報每股228.67美元，換算並折合台幣後為每股1,340....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。