美股收盤／三大指數小漲靜待財報季與通膨數據 標普500接近新高

美國股市周一（14日）小幅上漲，標普500指數又再度逼近歷史新高，不過美國總統川普的最新關稅威脅使投資者在本周企業財報季開啟之際保持謹慎，採取觀望態度，避開任何大幅度的操作。

道瓊工業指數14日收盤漲88.14點，漲幅0.20%，報44,459.65點；標普500指數漲8.81點，漲幅0.14%，報6,268.56點；那斯達克指數漲54.80點，漲幅0.27%，報20,640.33點。

標普500指數延續此前兩周的漲勢，在突破6,200點的關鍵心理關卡後，距離7月10日創下的歷史高位僅差不到0.2%。

那斯達克指數收盤創下歷史新高，這是自6月27日以來第七次創下歷史新高。

由蘋果、Alphabet和Meta Platforms等組成的美股科技七巨頭指數上漲0.1%；輝達跌0.5%。

能源類股普遍走低，抵銷其他類股的漲幅。投資者密切關注美國可能對俄羅斯擴大制裁的情況，因為這可能影響全球原油供應；埃克森美孚和雪佛龍分別下跌1.3%和2.4%。

川普在周末對歐盟和墨西哥發出最新關稅威脅後，將從8月1日起徵收30%關稅，歐盟將暫停報復性措施的時間延長至8月初，希望透過談判達成停戰協議。白宮表示，與歐盟、加拿大和墨西哥的談判仍在進行中。

投資人對這一系列頭條新聞反應冷淡，似乎已經對川普持續不斷的關稅威脅及其頻繁的臨陣轉向感到麻木。

交易量也很低迷，換手量為154.3億股，而過去20個交易日的平均換手量為176.2億股。

投資者還將關注本周的關鍵通膨數據以及企業業績表現。美國克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）表示，她希望看到通膨進一步下降，然後才會支持降息。

第2季財報季將於周二拉開帷幕，屆時華爾街幾家重量級銀行將公布財報。

周二還將公布最新的消費者物價數據，預期該數據將顯示，由於賣家開始轉嫁全面關稅的成本，6 月通膨率有所上升。周三將有生產者和進口價格報告出爐。

通訊服務類股周一上漲0.7%，在多數類股收漲的背景下領漲市場。其中，Netflix的股價上漲為該類股提供了撐，而該公司將於本周四公布財報。此外，華納兄弟探索公司股價走高，受益於旗下最新《超人》電影在票房上的強勁表現。

比特幣首次突破12萬美元，加密貨幣類股也隨之上揚。Coinbase上漲 1.8%，MicroStrategy上漲 3.8%。