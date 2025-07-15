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特斯拉投資xAI 須股東點頭

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

特斯拉執行長馬斯克表示，計劃舉行股東投票，徵詢是否投資他旗下AI新創公司xAI一事，而他也說，不支持特斯拉與xAI合併。此前華爾街日報報導，馬斯克的太空科技公司SpaceX準備向xAI這家Grok聊天機器人開發業者注資20億美元。

馬斯克在社群平台X平台上回應貼文時表示，特斯拉是否資助xAI，最終並非是由他決定。馬斯克去年也曾在X公開徵詢他追隨粉絲的意見，詢問特斯拉是否應該向xAI投資50億美元。不過，馬斯克當時表示，他的詢問只是「試水溫」，同時指出若要投資，必須獲得特斯拉董事會與股東的批准。

馬斯克在X貼文表示：「這事不是由我決定。如果由我決定，特斯拉早就投資xAI了。」「我們會針對此事進行股東投票。」

馬斯克是在2023年初成立xAI，當時的幾個月前，OpenAI才推出聊天機器人ChatGPT並掀起AI熱潮。此後xAI與社群平台X合併，馬斯克表示這筆交易對xAI的估值為800億美元，對X的估值則為330億美元。

馬斯克 特斯拉 X

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