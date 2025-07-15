挑戰Sony主導地位 三星擬推新影像感測器

三星電子正向中國的小米供應以奈米稜鏡（nanoprism）技術為特點的最新高效能影像感測器，欲搶占目前由Sony主導、且正快速成長中的影像感測器市場。

韓國經濟日報報導，知情人士14日表示，三星於第2季開始生產型號為ISOCELL JNP的影像感測器，並在近期對小米大量供貨。該產品為改善低光源拍攝所設計，可在每個像素捕捉更多光線。

現在，最新的ISOCELL JNP，正導入小米最新的Civi 5 Pro智慧手機，這款高階手機主要瞄準聚焦照相功能的用戶。

此舉凸顯三星在感測器市場上角逐的意願，即便小米是其Galaxy系列智慧手機的主要競爭對手。

該款感測器量產，代表三星在為期一年的開發中斷後，重回高階的行動裝置感測器市場。這也代表三星在利潤豐厚的影像感測器市場重新出擊，該市場長期被日本的Sony主宰，據市場研究公司Omdia，2024年Sony擁51.6%市占，三星落居第二，市占僅15.4%。