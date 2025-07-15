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歐盟將嚴查外國政府補貼

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會副主席、負責反托辣斯政策的黎貝拉（Teresa Ribera）表示，歐盟將加強調查外國企業所接受的補貼，打擊其視為不公平的競爭行為。雖沒特指中國，但歐盟於2023年生效的「外國補貼條例」（FSR），已被用來針對多家中國企業。因各界益發擔憂中國供應過剩，將危及歐洲工業。

黎貝拉說，她期望那些外資投資興趣正在升溫中的產業，可以被納入審查，這些產業範圍涵蓋基礎工業及現代工業，與化學、製藥、汽車及電池等領域。

據FSR條例，歐盟當局可以阻止接受外國政府補貼的企業，參與公開採購、併購及收購，甚至阻擋其向單一市場銷售商品及服務。歐盟已援引該條例，調查在歐洲競標公開標案的多家中國企業。

黎貝拉指出，過去北京當局曾要求欲在中國投資的企業，透過合資方式進行投資，並將技術引入中國市場。並說，有可能在歐洲發展這類合資方式，但應避免落入創新及知識缺位、最終只拿得到產品。

歐盟 北京 中國市場

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