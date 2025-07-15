英國工作正被AI取代

調查顯示，英企6月正職員工聘僱人數，寫22個月來最大減幅，求職人數增幅為2020年以來最快，正職員工薪資漲幅則降至四個月低點。

最新研究也指出，英國企業正減少雇用預期受人工智慧（AI）影響的職務，反映AI正加劇該國勞動市場放緩的態勢。

麥肯錫顧問公司分析顯示，英國雇主因經濟成長疲弱、借款利率居高不下而縮減支出，導致全國職缺數下滑。截至5月的三個月期間，英國線上刊登的職缺數較2022年同期大減31%，以預期將因AI而顯著改變的職位減幅最大。

報告指出，這段期間科技或金融領域的白領職缺數銳減38%，為其他類別的近兩倍。另外，程式設計師、管理顧問、平面設計師等職缺需求，過去三年也減少逾50%。

麥肯錫表示，儘管上述職缺部分減幅，可能與產業特有挑戰和總體經濟環境有關，但在專業服務和資訊科技等部分領域，即便企業營收穩健成長，職缺數依然下降。

Indeed數據也顯示AI開始影響企業用人決策的早期跡象。Indeed招聘實驗室和EMEA經濟研究主管阿德堅說，企業傾向削減涉及開發或應用AI技術的職位招聘。

此外，部分基層工作因面臨遭AI替代的高風險，需求減速更顯著。據求職網站Adzuna資料，2022年底ChatGPT問世以來，無學歷要求的基層職缺已銳減近三分之一。

另據KPMG和英國招聘和就業協會（REC）調查，英國財相麗芙絲成功推動將國民保險雇主提撥額增加260億英鎊（351億美元）並調高最低工資後，勞動市場持續降溫。