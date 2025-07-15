聽新聞
0:00 / 0:00

LG開發AI晶片設備 市場按讚

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

南韓樂金電子（LG Electronics）傳出將進軍人工智慧（AI）晶片設備製造領域，激勵股價14日收盤上漲2.5%。

根據產業消息，LG電子的生產技術研究所已著手研發次世代高頻寬記憶體晶片（HBM）的混合鍵合設備，同時也已設定目標，要在2028年前量產這類設備；一位高層表示：「我們目前確實正在研發混合鍵合設備。」

LG電子力圖與三星電子、韓華Semitech、韓美半導體等HBM製造設備業者展開激烈技術競爭，搶攻先進製造領域的領導地位。這項舉措高度切合樂金集團會長具光謨聚焦AI事業的策略，同時也呼應該公司在企業對企業（B2B）業務方面的擴展企圖。

混合鍵合設備被視為夢幻機台，是用來將多顆半導體晶片接合在一起的設備，技術上有別於目前半導體生產線使用的熱壓（TC）接合機。

現行方式是利用「凸塊」（bumps）作為晶片間的接點進行垂直接合，而混合接合設備則可在無凸塊的情況下堆疊晶片。這項技術具備晶片堆疊更薄、發熱量更低等優勢，成為需要堆疊多層DRAM的HBM領域中，不可或缺的創新技術。

目前這項技術已應用在NAND快閃記憶體與系統半導體領域，但尚未實現HBM領域的商業化。LG電子決定進軍這塊市場，部分原因在於若能研發成功，有望迅速擴大銷售並立即在半導體設備市場中站穩腳跟。

LG電子近年專注強化B2B業務已見成效，若能成功開發混合接合設備，將有機會爭取到SK海力士、三星電子、美國的美光等客戶。

目前在半導體混合鍵合設備領域領先的業者是荷蘭的貝思半導體與美國的應用材料。不過，由於主導HBM生產的SK與三星這兩家韓企都對設備國產化展現高度興趣，若LG電子能以技術實力支撐相關布局，仍有望帶來充足的市場機會。

美國 成功 半導體

延伸閱讀

黃仁勳訪大陸前 試圖淡化共軍利用輝達晶片疑慮

傳輝達包下「潤泰玉成辦公大樓」共15層樓層租約 為期10年

黃仁勳：中共軍方不太可能採用輝達AI晶片

黃仁勳：製造返美能減輕台灣壓力 不必擔心中國軍隊用輝達晶片

相關新聞

全球主權基金對陸投資 力道加大

最新調查顯示，全球主權財富基金正轉向主動式管理策略，並加大對中國大陸的投資力度。此外，各國央行也正多元化準備資產，以因應...

創投業押車用電池換電前景 Gogoro、三菱汽車等可望受惠

全球創投業者都在押注從事電池換電技術的新創公司，這種技術能讓駕駛在五分鐘內就換好新電池，適合行駛擁擠都會區的小車。雖然在...

日財政風險增 公債大跌

隨著7月20日的日本參議院選舉逼近，市場對日本政府將擴大支出的擔憂逐漸加劇，導致10年期以上的日本長期債券價格14日大跌...

比特幣創高衝破12萬美元 美國會本周將審三項加密幣法案

比特幣14日延續上周漲勢，盤中首次突破12萬美元，再創新高價。美國國會本周迎來「加密貨幣周」，將審議三項相關重要法案，投...

日銀擬上修通膨預期

根據路透引述三位消息人士報導，日本銀行（央行）考慮在7月底的決策會議上修2025財政年度的通膨預期，以反映稻米等糧食價格...

LG開發AI晶片設備 市場按讚

南韓樂金電子（LG Electronics）傳出將進軍人工智慧（AI）晶片設備製造領域，激勵股價14日收盤上漲2.5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。