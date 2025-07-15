比特幣創高衝破12萬美元 美國會本周將審三項加密幣法案

比特幣14日延續上周漲勢，盤中首次突破12萬美元，再創新高價。美國國會本周迎來「加密貨幣周」，將審議三項相關重要法案，投資人情緒日益樂觀；此外，自比特幣擺脫長期盤整區間以來，市場對其能夠重現年初那波破紀錄漲勢的疑慮逐漸消散。

根據彭博資訊的報價，比特幣14日一度勁揚3.4%，觸及12.32萬美元，今年來累計上漲約30%。

圖／經濟日報提供

本輪漲勢正值比特幣ETF持續吸引大量資金。上周四，比特幣ETF單日淨流入高達11.8億美元，創2025年來新高。

川普二度入主白宮之初，比特幣曾出現一波急漲，隨後數月在10萬美元上下震盪。市場對其政治經濟政策的擔憂，一度削弱對川普政府親加密貨幣立場的樂觀預期。如今，隨著股票等風險資產再度逼近歷史高點，比特幣也重啟漲勢。

投資人普遍預期比特幣今年有望持續刷新紀錄，一方面，愈來愈多企業將其納入資產配置，另一方面，美國國會正接近通過一系列加密貨幣法案。國會將自7月14日起展開「加密貨幣周」，審議三項重要加密貨幣法案，分別是為穩定幣建立聯邦監管框架的「GENIUS法案」、規範數位資產市場法律明確性的「CLARITY法案」和阻止聯準會（Fed）發行數位美元，以免被用於監視人民的「反CBDC監控國家法案」。

XBTO Trading LLC資深交易員曼德斯表示：「這顯示市場對比特幣的認知正逐漸成熟，它不僅是投機工具，更具備總經避險功能及結構性稀缺特質的價值儲存資產。股市風險偏好激增，加上機構資金大量湧入比特幣和乙太坊現貨ETF，共同推動了這波穩健升勢，有別於過往的牛市都會出現劇烈波動。」

BTC Markets加密分析師盧卡斯指出：「比特幣突破12萬美元，但真正的考驗在於能否站穩12.5萬美元。儘管可能出現獲利了結，但ETF強勁需求為漲勢提供有力支撐。」她並補充：「11.2萬美元是重要支撐位，任何回調都更像是買入良機，而非趨勢反轉訊號。」

周末的空頭回補也助長這波漲勢。根據Coinglass數據，押注比特幣下跌的投資人遭重創，清算規模超過10億美元。