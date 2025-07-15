聽新聞
0:00 / 0:00

日銀擬上修通膨預期

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

根據路透引述三位消息人士報導，日本銀行（央行）考慮在7月底的決策會議上修2025財政年度的通膨預期，以反映稻米等糧食價格持續上漲。

日銀在5月1日的前次預測中推估，截至明年3月底的2025年度，核心通膨率預期為2.2%，如今這項預期有可能在7月30日-31日的會議中遭上調。其中一位消息人士說：「近期通膨數據有些強勁，主要受米價上漲影響，進而推高外食等項目的價格。」

根據日本政府智庫ESP的調查，經濟學家預期，日本的核心通膨率將在2025年度升抵2.5%。另一位消息人士指出：「消費者通膨略微超越日銀預期。」、「不過基礎通膨仍低於2%。」

不過消息人士也說，受成本推升的物價壓力將消散，加上美國關稅拖累成長力道，使後續年度的通膨率可能與現行的預期相符。

受美、日貿易談判停滯、美國關稅衝擊等不確定性影響，外界預料，日銀將在本月底的會議上按兵不動、將短期利率維持在0.5%。

通膨 美國 日本

延伸閱讀

川普升高關稅威脅！美股早盤下跌 但「這個預期」抑制賣壓擴大

川普威脅30%關稅 歐盟14日將再與美國談

日參院選舉執政聯盟恐失多數 日銀升息面臨更大難題

因應川普關稅 泰國擬讓更多美國商品免稅

相關新聞

全球主權基金對陸投資 力道加大

最新調查顯示，全球主權財富基金正轉向主動式管理策略，並加大對中國大陸的投資力度。此外，各國央行也正多元化準備資產，以因應...

創投業押車用電池換電前景 Gogoro、三菱汽車等可望受惠

全球創投業者都在押注從事電池換電技術的新創公司，這種技術能讓駕駛在五分鐘內就換好新電池，適合行駛擁擠都會區的小車。雖然在...

日財政風險增 公債大跌

隨著7月20日的日本參議院選舉逼近，市場對日本政府將擴大支出的擔憂逐漸加劇，導致10年期以上的日本長期債券價格14日大跌...

比特幣創高衝破12萬美元 美國會本周將審三項加密幣法案

比特幣14日延續上周漲勢，盤中首次突破12萬美元，再創新高價。美國國會本周迎來「加密貨幣周」，將審議三項相關重要法案，投...

日銀擬上修通膨預期

根據路透引述三位消息人士報導，日本銀行（央行）考慮在7月底的決策會議上修2025財政年度的通膨預期，以反映稻米等糧食價格...

LG開發AI晶片設備 市場按讚

南韓樂金電子（LG Electronics）傳出將進軍人工智慧（AI）晶片設備製造領域，激勵股價14日收盤上漲2.5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。