根據路透引述三位消息人士報導，日本銀行（央行）考慮在7月底的決策會議上修2025財政年度的通膨預期，以反映稻米等糧食價格持續上漲。

日銀在5月1日的前次預測中推估，截至明年3月底的2025年度，核心通膨率預期為2.2%，如今這項預期有可能在7月30日-31日的會議中遭上調。其中一位消息人士說：「近期通膨數據有些強勁，主要受米價上漲影響，進而推高外食等項目的價格。」

根據日本政府智庫ESP的調查，經濟學家預期，日本的核心通膨率將在2025年度升抵2.5%。另一位消息人士指出：「消費者通膨略微超越日銀預期。」、「不過基礎通膨仍低於2%。」

不過消息人士也說，受成本推升的物價壓力將消散，加上美國關稅拖累成長力道，使後續年度的通膨率可能與現行的預期相符。

受美、日貿易談判停滯、美國關稅衝擊等不確定性影響，外界預料，日銀將在本月底的會議上按兵不動、將短期利率維持在0.5%。