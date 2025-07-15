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日財政風險增 公債大跌
隨著7月20日的日本參議院選舉逼近，市場對日本政府將擴大支出的擔憂逐漸加劇，導致10年期以上的日本長期債券價格14日大跌，殖利率飆升程度讓人回想起5月引發全球市場動盪的那波上漲。
彭博資訊報導，日本20年期公債殖利率14日一度大漲12個基點至2.62%，達到2000年來最高；30年期殖利率則攀升12.5個基點至3.165%，接近5月創下的3.185%紀錄高點；40年期則飆升17個基點至3.495%。
本周末將舉行的參議院選舉正備受市場關注，多家日本當地媒體的民調指出，執政聯盟有可能在這次選舉失去席次多數。雖然各黨政治人物已透過承諾擴大政府支出和減稅來吸引選民，但這些承諾都將加大政府的債務負擔。
SMBC日興證券資深利率策略師田未來表示，許多投資人都想在參院選舉前降低債市風險，「由於大選前預料不會有太多買家，但賣壓將持續，超長期債券正經歷大幅價格波動，也正在被拋售。」日本巴克萊證券日本外匯和利率策略主管門田真一郎表示，財政擔憂將持續使超長期債券難抵衝擊。
明治安田綜合研究所經濟學家小玉祐一表示，超長期公債殖利率的攀升顯示出市場正在一定程度反映政府的財政風險，「但對實體經濟的影響尚未具體浮現」。
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