全球主權基金對陸投資 力道加大

最新調查顯示，全球主權財富基金正轉向主動式管理策略，並加大對中國大陸的投資力度。此外，各國央行也正多元化準備資產，以因應動盪的全球環境。

資產管理公司景順（Invesco）今年第1季調查83家主權財富基金和58國央行，報告顯示，這些管理資產總額逾27兆美元的主權資產管理機構，正在重新評估被動式指數策略，尤其是聚焦於美股的投資，而各國央行為因應市場波動，也持續擴大並多元化外匯存底。另外，受訪機構也日益看好中國科技產業前景。

景順官方機構主管林格羅（Rod Ringrow）表示，「管理資產逾1,000億美元的超大型機構，是目前最有意轉向主動式管理的投資者」，以往在可預測的市場環境下，基金偏好被動式操作，如今市場變得難以預測，「是推動機構轉向主動式管理的原因」。

調查顯示，主權財富基金去年平均報酬率達9.4%，打平歷來次高紀錄。然而，市場波動性和去全球化的疑慮加劇，未來十年，市場的主要擔憂來自氣候變遷和主權債務攀升。

受訪的58家央行中，逾七成認為美國債務攀升正對美元長期前景造成負面影響。儘管如此，78%的央行認為，美元作為外匯準備的主導地位，恐需20年以上才可能被取代，比率遠高於去年的58%。

這項調查是在今年1至3月間進行，在美國總統川普公布關稅措施的「解放日」之前，也是中國新創公司DeepSeek AI引發市場高度關注之時。

報告顯示，主權財富基金對中國資產的興趣大幅回溫，59%受訪機構計劃在未來五年，提高對中國市場配置，尤其是科技產業。不過，這不代表過去全面性的「搶進中國」情緒重現，而是「反映一種更審慎且聚焦特定產業的策略」。

這也意味著主權機構投資人，正將策略導向中國的半導體、運端計算、人工智慧、電動車（EV）和再生能源基建等特定科技生態系，而非對該市場廣泛的總經曝險。