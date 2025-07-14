美眾院本週料將通過連串法案 為加密幣成主流鋪路

美國聯邦眾議院本週可望通過一系列有利於加密幣產業的法案，為數位資產與傳統金融進一步融合鋪路，也將讓加密幣距離成為主流更近一步。

路透社報導，居眾院多數的共和黨人已將本週稱為「加密幣週」，其中最值得注意的是替穩定幣建立監管架構的GENIUS法案，很可能本週就能送交美國總統川普（Donald Trump）簽署。

另個料將過關的CLARITY法案則將定義加密幣何時屬於大宗商品。這兩項法案對加密幣業界來說是一大勝利，業者多年來不斷推動美國訂定相關聯邦法律，去年大選也砸大錢支持挺加密幣的候選人。

由於市場人士預期這些立法可望解放資本進入加密幣圈，加上川普關稅相關消息激勵投資人重返風險較高資產，規模最大加密貨幣比特幣的價格近幾天已一再刷新歷史高點。

GENIUS法案將為穩定幣設立一系列聯邦規範。這種加密貨幣是以維持穩定價值為目的，通常以1比1與美元掛鉤。加密幣交易商常用穩定幣來在不同加密代幣之間做資金調動，近幾年穩定幣使用率迅速成長，支持者稱好處在於能立即履行付款。

GENIUS法案將要求穩定幣須有速動資產作為支撐，例如美元或美國國庫券（短期公債）；且發行商必須按月揭露其儲備資產結構。

支持者表示，這些規定可令穩定幣獲得正當性，讓銀行、零售商和消費者更放心使用穩定幣來調動資金。法案已獲美國聯邦參議院通過，川普也已表明他將簽署立法。

CLARITY法案則將定義加密幣何時屬於證券、何時屬於商品，釐清美國證券管理委員會（SEC）對加密幣產業的監管權限，同時擴大美國商品期貨交易委員會（CFTC）的監管權，符合業界呼聲。

加密幣業者主張大多數加密幣應歸類為大宗商品而非證券，好讓他們能更容易提供這類產品給客戶。在美國前總統拜登（Joe Biden）任內，加密幣歸SEC監管，因此當時有幾個交易所因違反證券規定而遭提告。

CLARITY法案還未經過參院審查。因此若在眾院過關，還得等到參院通過才能交到川普桌上等待最後批准。