川普升高關稅威脅！美股早盤下跌 但「這個預期」抑制賣壓擴大

美國總統川普周末威脅對更多國家加徵高額關稅，拖累美股三大指數14日早盤下跌，但隨著投資人押注最終關稅幅度將有所調整，抑制賣壓不致擴大，投資人也對本周即將到來的財報季抱持樂觀預期。

道瓊工業指數開盤震盪走跌，挫45點或0.1%，標普500指數跌0.2%，那斯達克綜合指數跌約0.1%。費城半導體指數跌1.3%、台積電ADR跌1%、輝達跌0.6%。特斯拉漲0.8%。

川普上周六宣布美國將自8月1日起對歐盟與墨西哥加徵30%關稅後，這兩大經濟體的領導人表示，本月擬持續與川普政府磋商，盼能就較低稅率達成協議。

投資人除持續關注關稅相關進展外，本周將公布的通膨數據，也將有助於更了解先前已實施的關稅措施對整體經濟的影響。市場也將聚焦於本周陸續出爐的企業財報，摩根大通在內多間大型銀行，將自周二（15日）起公布上季財報。

個股方面，摩根士丹利調降網安軟體供應商CrowdStrike至「與大盤持平」，該公司股價早盤下跌1.5%。另外，比特幣14日也首度突破12萬美元大關，盤中一度勁揚3.42%至123,205美元，再創歷史新高價。

GDS財富管理公司投資長史密斯說，「未來幾周市場的關鍵在於，預期表現穩健的企業財報，是否足以蓋過續存的關稅疑慮」，「迄今為止，市場仍能承受關稅消息，並更著眼於企業財報與經濟韌性」。