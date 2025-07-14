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歐盟副主席：尋求與大陸在綠能領域公平競爭

中央社／ 北京14日綜合外電報導

歐洲聯盟執行委員會負責潔淨能源轉型的副主席黎貝拉（Teresa Ribera）今天告訴法新社，歐盟尋求與中國在綠能領域進行「公平競爭」，而不是陷入工資和環境標準的惡性競爭。

歐盟憂心中國巨額國家補貼導致製造業產能過剩，恐加劇巨大的貿易逆差，並導致大量廉價中國商品湧入歐洲，削弱歐洲企業的競爭力。

黎貝拉在訪問北京期間接受訪問時，駁斥中國聲稱歐盟正在推行「保護主義」的說法。中歐峰會本月將在北京舉行。

同時也負責歐盟競爭事務的黎貝拉說：「我們歐洲人不想陷入低收入、低勞工權利或低環境標準的惡性競爭。」

「若大量商品湧向我們的市場，以無法反映真實成本的價格來破壞我們，顯然會對我們不利。」

歐盟去年10月針對中國進口電動車徵收高達35%的反補貼稅，並對中資太陽能板製造商啟動調查。

黎貝拉被問及，歐盟針對中國綠能企業採取的行動是否會損害全球再生能源轉型？她表示：「持平來說，是的，我們可能會在短期內受益。」

然而，她也警告說：「這可能會扼殺」對歐盟未來進行長期投資的可能性。

電動 歐盟 北京

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