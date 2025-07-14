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富爸爸作者清崎示警：瘋追比特幣下場慘 小心淪為待宰肥豬

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎示警，不要追高比特幣。圖片取材自X @FT__Trading
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎示警，不要追高比特幣。圖片取材自X @FT__Trading

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎14日在X發文示警，切莫追高比特幣，否則可能在崩盤之際淪為韭菜。

清崎發文說：「太棒了，比特幣已突破12萬美元價位，這對已持有比特幣的人士來說，是一項好消息。但對基於不知道什麼緣由、從未持有比特幣的人來說，則是壞消息，他們一無所有。」

「一如我在前一次的貼文中警告，小豬慢慢吃能養胖；但太貪心的肥豬最後會被宰殺。所以我只會再買一枚比特幣，變胖一點就好，後續便不會再買，直到我釐清經濟展望。」

「儘管比特幣漲上20萬美元至100萬美元的題材看上去非常誘人，但我不希望淪為被宰殺的肥豬。如果還沒開始買比特幣，我建議從非常小的金額入手，甚至可以比特幣最小的分割單位開始。」

「記住，巴菲特現在幾乎淡出股票市場，手上握有3,500億美元現金。我懷疑他是在等待全球市場崩盤，到時候他就會拿著現金重新進場，買進最好的資產。」

「是時候變得更聰明了，這也是致富的最佳時機…前提是你要保持明智、有耐心、持續學習，而且保持警覺。請保重。接下來會有數百萬人變得更窮。我希望你能變得更富有。」

比特幣

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