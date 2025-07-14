富爸爸作者清崎示警：瘋追比特幣下場慘 小心淪為待宰肥豬
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎14日在X發文示警，切莫追高比特幣，否則可能在崩盤之際淪為韭菜。
清崎發文說：「太棒了，比特幣已突破12萬美元價位，這對已持有比特幣的人士來說，是一項好消息。但對基於不知道什麼緣由、從未持有比特幣的人來說，則是壞消息，他們一無所有。」
「一如我在前一次的貼文中警告，小豬慢慢吃能養胖；但太貪心的肥豬最後會被宰殺。所以我只會再買一枚比特幣，變胖一點就好，後續便不會再買，直到我釐清經濟展望。」
「儘管比特幣漲上20萬美元至100萬美元的題材看上去非常誘人，但我不希望淪為被宰殺的肥豬。如果還沒開始買比特幣，我建議從非常小的金額入手，甚至可以比特幣最小的分割單位開始。」
「記住，巴菲特現在幾乎淡出股票市場，手上握有3,500億美元現金。我懷疑他是在等待全球市場崩盤，到時候他就會拿著現金重新進場，買進最好的資產。」
「是時候變得更聰明了，這也是致富的最佳時機…前提是你要保持明智、有耐心、持續學習，而且保持警覺。請保重。接下來會有數百萬人變得更窮。我希望你能變得更富有。」
YAY:— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 14, 2025
Bitcoin over $120k.
Great news for those who already have some Bitcoin.
Bad news for who….for what ever reason….never “pulled the trigger.”
They own nothing.
As warned in previous X…”Pigs get fat…. Hogs get slaughtered.”
I am buying one more coin…. and get…
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