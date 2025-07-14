日參院選舉執政聯盟恐失多數 日銀升息面臨更大難題

日本20日將舉行參議院選舉，支持減稅和放寬貨幣政策的在野政黨預料選後勢力將擴大。這恐怕會令日本中央銀行面臨政治壓力，得讓利率維持在低水準比其希望的時間更久。

路透社報導，根據目前民調，日本首相石破茂領導的執政聯盟恐將失去參院多數，可能得爭取幾個主張較寬鬆財政和貨幣政策的較小政黨支持。

在日本國會當中影響力較大的眾議院內，石破茂領導的自民黨執政聯盟已非多數；若參眾兩院都陷入朝野僵局，可能會讓在野政黨在政策決定上擁有超出其席次比例的影響力。

石破茂支持日本央行日本銀行（BOJ）在世界第4大經濟體日本的通貨膨脹率升高之際，逐步將利率從接近零的水準上調，同時努力抑制讓工業國家當中最重的日本政府債務不再擴大。

不過，若選後日本反對派政黨希望施壓日銀避免升息及政府調降消費稅等主張獲得更多支持，一些分析師指出，這可能刺激日本公債殖利率攀升，造成日銀試圖讓貨幣政策正常化時面臨更大困難。

瑞銀三井住友信託財富管理公司（UBS SuMi TrustWealth Management）首席日本經濟學家青木大樹指出，石破茂的執政聯盟有50%的機率失去參院多數，「這可能導致出現更多關於調降日本消費稅的辯論，掀起外界對日本財務的擔憂，進而推高日本長期利率」。

即使執政聯盟選後保住多數，石破茂恐怕仍需放棄他的偏鷹派財政立場來擴大政府支出，以緩和美國揚言課徵關稅及日本生活成本升高帶來的經濟衝擊。

日銀前理事櫻井眞認為，日本政府有很大機率將編列額外預算來推出總額5兆至10兆日圓（約新台幣1兆至2兆元）的新一輪支出方案，造成日本公債殖利率還要再升高。他預估至少到明年3月日銀都會避免升息。

日本公共負債目前高達1164兆日圓（約新台幣232兆元），相當於其國內生產毛額（GDP）的250%，比希臘的165%高許多。日本政府近1/4預算都要用於償債，且隨著日銀退出零利率政策，債務成本預期穩定攀升。

如果選後調降消費稅的呼聲高漲，如此事關重大議題可能會促使石破茂解散眾議院、提前選舉，造成日本政治不確定性拖長。

若石破茂辭去自民黨總裁，市場關注焦點可能再度放在去年在自民黨總裁選舉敗北的高市早苗等人身上，她當時以些微差距敗給石破茂。

支持積極貨幣寬鬆政策的高市曾說，日銀若升息是「愚蠢」行為。若由她來執政，因美國關稅不確定性而暫停的日銀升息行動有可能進一步延後。