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不只Gogoro！全球創投業者都在押注電池換電需求

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
各國創投業者和新創公司都正押注在電池換電技術，盼能填補各國在充電網路上的缺口。 路透
各國創投業者和新創公司都正押注在電池換電技術，盼能填補各國在充電網路上的缺口。 路透

全球創投業者都在押注從事電池換電技術的新創公司，這種技術能讓駕駛在五分鐘內就換好新電池，適合行駛擁擠都會區的小車。雖然在成本較高的歐美推廣速度緩慢，但從印度日本、西班牙到台灣的投資者都相信，電池換電將能為一些電網不適合快充站高電力需求的地區，填補充電的缺口。

英國金融時報（FT）報導，日本三菱扶桑和三菱汽車6月表示，將在部分車輛上安裝舊金山新創公司Ample的可交換電池，並將與日本最大物流公司雅馬多運輸（黑貓宅急便）合作試駕計畫；Ample的企業金主也包括黑石集團（Blackstone）及能源集團Repsol和殼牌（Shell）。

歐洲車廠Stellantis 6月也表示，將在馬德里的一項共乘計畫中使用Ample的電池。這項計畫獲得了西班牙政府的支持，旨在展示電池換電技術能夠與傳統充電站相比的成本和續航力。

私募基金Leapfrog Investments氣候策略共同主管札維利表示，由於能夠解決空汙和讓在擁擠城市裡沒有時間和空間排隊的駕駛能夠充電，這些計畫將吸引到那些覺得有問題「必須解決」的政府。

Leapfrog是印度最大電池換電公司Battery Smart去年籌資的最大出資者。Battery Smart在印度50座城市提供電池換電服務，其贊助商還包括三菱日聯銀行（MUFG bank）和Panasonic。

台灣廠商Gogoro至今共在五輪募資中籌到4.8億美元，最近一輪是去年獲得潤滑油大廠嘉實多（Castrol）投資。

紐約非營利組織運輸和發展政策研究所（ITDP）執行長湯普森表示，這套系統對在擁擠城市裡的摩托車等小車和輕型車來說最有前途，駕駛不希望等著電池充滿電，車輛電池也小得容易交換。

不過，湯普森也表示，企業和研究員目前仍處在「試驗階段」，以決定快速充電和電池換電何者最具效率。她表示，換電可能會在重型車輛上較無效率，因為一輛巴士的電池可能就和車輛的其他部份一樣重。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）也認為，換電供應商只有在當需求達到整個市場約有三分之一的電動車駕駛都使用這項服務時，才可能存活下去。

除此之外，這些公司應該也會面臨到和中國大陸主宰的供應鏈競爭確保電池及原料的問題，尤其如果像是比亞迪（BYD）承諾的5分鐘快充站真的實現，更將進一步損害這些公司的前景。

但Ample執行長哈索納（Khaled Hassounah）表示，這項服務將會在市場上得到應得的地盤。雖然傳統充電在有時間一整晚充電時是很完美，「但如果你是停在路邊或停車場裡，你將會需要不一樣的解方。」「問題在於電力夠不夠用和安裝快充站的經濟效益。」

日本 印度 三菱 Gogoro

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