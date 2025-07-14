川普關稅動作頻出招 亞股走勢不一

美國總統川普日前揚言對歐洲聯盟（EU）和墨西哥課徵30%關稅，歐股今天大多收黑，亞洲股市則走勢分歧。

法新社報導，川普上週才宣布對銅課徵50%關稅，並宣布巴西關稅稅率50%、加拿大稅率35%，以及可能對藥品課徵200%關稅。

儘管專家警告，川普關稅措施恐對全球經濟帶來打擊，市場投資人仍大多樂觀預期各國將可在8月1日關稅大限前達成協議。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）強調，歐盟仍希望與美國達成貿易協議。歐盟昨天宣布繼續延後實施反擊美國的鋼鋁關稅，以釋放善意。

歐盟官員5月曾揚言，倘若貿易談判破裂，將對價值約1000億歐元的汽車、飛機等美國商品開徵關稅。

分析師也指出，雖然川普早在首個任期內就已與墨西哥和加拿大達成貿易協議，他仍揚言祭出關稅。

最新出爐數據顯示，華府和北京達成互降關稅的暫時性協議後，中國6月出口增幅超乎預期。其中包括對美國出口成長32.4%。中國對美國出口5月呈現衰退。

與此同時，投資人也密切關注聯邦準備理事會（Fed）動態。川普再度批評聯準會主席鮑爾（JeromePowell）降息速度不夠快，還說「我希望他（鮑爾）請辭…他應該辭職。」

亞股今天走勢不一，香港、上海、首爾、新加坡、馬尼拉、雅加達都收漲。東京、雪梨、台北和威靈頓股市皆收跌。