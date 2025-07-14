黃仁勳訪大陸前 試圖淡化共軍利用輝達晶片疑慮

美國晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受CNN專訪時，淡化美國國內對於輝達晶片將幫助中國軍方的疑慮。黃仁勳即將再次訪中，試圖在華府與北京之間取得平衡。

美國財經媒體CNBC報導，黃仁勳在美國有線電視新聞網（CNN）今天播出的專訪中表示，「我們不必擔心」中國軍方利用美國研發的科技，因為「他們根本無法依賴它（美國科技）」。

黃仁勳指出：「它（美國科技）隨時可能遭受限制；更何況中國本身就已擁有大量運算能力。他們當然不需要輝達的晶片，也不需要美國的技術堆疊來發展軍力。」

根據CNBC，黃仁勳這番言論是針對美國多年來的跨黨派政策，這些政策限制半導體公司，禁止它們向中國客戶出售最先進的人工智慧（AI）晶片。

黃仁勳也重申他過去對於這些政策的批評，主張出口管制措施對美國科技領導地位的最終目標而言只會適得其反。

他提及：「我們希望美國的技術堆疊成為全球標準…為達成這個目標，我們必須爭取全球所有的AI開發者。」他還說，全球有一半的AI開發者在中國。

黃仁勳還提到，這意味美國若要在AI領域占據主導地位，美國科技必須能夠進入所有市場，包括中國在內。