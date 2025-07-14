台積電還能老神在在嗎？傳英特爾18A良率超越三星2奈米

Keybanc Capital Markets分析指出，英特爾的18A製程良率，已超越競爭對手三星，且有望在今年年底前量產。

科技網站Wccftech報導，英特爾的18A節點進入開發階段後，進展迅速，良率已超越三星的2奈米製程（SF2）。雖仍落後於台積電的2奈米製程良率，但此進展表明，英特爾有望在今年年底前實現量產（HVM）。

據Keybanc Capital Markets的分析，英特爾18A製程目前良率已進展至55%，較上季的50%有所成長；相較之下，三星的SF2製程良率約為40%。台積電2奈米良率則為65%。

穩定上升的良率，對現階段的英特爾至關重要，特別是18A主要搭載在Panther Lake（PTL）這樣的自家產品。Keybanc指出，英特爾正按計劃推進18A製程，用於新一代的筆電中央處理器（CPU）；其良率更估計在2025第4季前，達到70%。雖預期良率不會超越台積電，但對英特爾來說已然足矣。

雖然18A製程尚存在不確定性，但就公司內部產品使用而言，該製程已堪稱成功。英特爾計劃以18A在先進製程站穩腳跟，接著用14A來轉向服務外部客戶。此決策有助於讓英特爾在市場上推出評價更佳的產品，並有機會與台積電的A14製程競爭。