省電大作戰！印度擬限制新冷氣最低溫度 專家建議不如「這樣做」

在冷氣銷量快速成長的印度市場，印度當局打算限制新冷氣的最低溫設定，以節省電力。不過專家說，提高空調的能源效率標準，會是更好的解決方案。

印度電力部長卡塔爾6月提出一項規定，要求國內銷售的冷氣，溫度控制的最低溫不得低於攝氏20度。

官員們希望這項小小改變，能在這個人口超過14億的國家省下大量電力。在氣溫持續升高之際，隨著收入與都市化程度提高，印度每年銷售約1,000萬至1,500萬部空調。

目前空調的最低設定溫度為攝氏17度。官員表示，每將冷氣溫度調高1度，約可節省6%能源。

能源專家表示，這項提案是邁出正面的一步，但若能要求空調設備提高能源效率，效果會更大。卡塔爾表示，這項規定將很快實施，但未具體說明時間表。

這項提案在炎熱的印度城市反應不一。

37歲的老師卡南與妻子和4歲女兒住在潮濕的南部城市清奈，他說，「整體來說，我認為節能是好事，但同時我也希望政府能確保民眾不會太不方便」，「有時像在清奈這樣的城市，實在沒辦法不把冷氣開到很低的溫度，因為天氣實在又熱又濕。若不這麼做，我女兒有時會長熱疹。」

空調正迅速成為印度最大的用電怪獸之一。加州大學柏克萊分校的研究人員估計，在2024年用電尖峰期間，家用空調占據印度四分之一的電力需求。研究人員估算，2019年–2024年間新增的空調設備，讓印度的尖峰用電需求增量，相當於新德里全年的用電量。

印度的用電需求通常在夏季達到高峰，當地部分地區的夏季氣溫可達攝氏51度。

若不採取改革措施，印度最快明年可能面臨電力短缺。印度龐大的能源需求，導致該國成為全球主要的溫室氣體排放國。雖然潔淨能源的使用正在成長，但印度多數電力仍仰賴會造成全球暖化的化石燃料，例如煤炭。

加州大學柏克萊分校印度能源與氣候中心主任阿布揚卡爾表示，德里與其他主要印度城市一樣，現在出現了「雙尖峰」用電模式—分別是午後與午夜前後，主要由冷氣帶動。雖然太陽能可以抵銷日間需求，但在夜間降低室溫，仍嚴重依賴化石燃料。

阿布揚卡爾表示，雖然調整溫度設定會有幫助，但若能要求空調設備本身的能源效率，效果會更佳。

研究過美國、中國、印尼和越南能源產業的阿布揚卡爾說，「收緊最低效率標準，可帶來相當大的改變」。

能源效率經濟聯盟節能專家辛格則說，這項空調規定是朝正確方向邁出一步，並指出更換國內約8,000萬台老舊低效空調是政府的一大挑戰。

阿布揚卡爾說，印度市面上許多空調的效率低到在其他國家根本不能販售。

他說：「雖然印度空調的多數關鍵零組件從中國進口，但目前在印度販售的空調中，有近80%在中國會被禁售。」