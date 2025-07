關稅戰休兵之際 美國對大陸製品發起反規避調查

美中貿易戰休兵期限將至,美國商務部近日宣布,對進口自中國的鋁製餐具和特定排氣量的立式引擎及其零部件「反傾銷和反補貼案發起反規避調查」。如確定存在規避行為,發起國可採取擴大徵稅範圍等反規避措施。

根據中國商務部下屬的中國貿易救濟信息網,美國商務部11日對進口自中國、用完即丟的鋁製餐具反傾銷和反補貼案發起反規避調查,審查是否進口自泰國和越南使用中國產鋁箔製成的鋁製餐具,以規避美國對中國涉案產品現行反傾銷和反補貼措施。

美國商務部是在2024年6月對上述產品發起反傾銷和反補貼調查,並在今年3月,對進口自中國的鋁製餐具作出反傾銷和反補貼終裁。

另一則同樣在11日公布的調查,是美國商務部對進口自中國的排氣量99cc至225cc的立式引擎及其零部件(Vertical Shaft Engines Between 99cc and up to 225ccand Parts Thereof)發起反規避調查,審查從中國出口的某些型號的立式引擎是否規避了現行反傾銷和反補貼措施。

早在2020年4月,美國商務部就對上述產品發起反傾銷和反補貼調查,並在2021年3月作出反傾銷和反補貼終裁。

「反規避調查」是針對規避現行反傾銷或反補貼措施的行為發起的一項貿易救濟調查,目的是確保貿易救濟措施的實施效果。

公開資訊顯示,反規避調查的核心是「貿易方式、貿易管道」的改變。如經調查,確定存在規避行為的,國家可採取擴大徵稅範圍等必要的反規避措施,其打擊程度不亞於反傾銷及反補貼調查。

美國和中國5月在日內瓦舉行的會談中達成協議,雙方同意大幅降低高額關稅,為期90天。美中貿易戰休兵期將於8月中旬到期。