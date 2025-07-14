中資擬入股德國天然氣網路 德經濟部啟動國安審查

義大利能源公司Snam計劃收購德國最大天然氣網路營運商OGE近25%股權，由於Snam的股東結構涉及中國國有企業，德國經濟與能源部已啟動深入審查程序，擔憂中國藉此間接掌握德國能源關鍵基礎設施，引發國安疑慮。

德媒商報（Handelsblatt）14日報導，義大利國營企業Snam今年4月宣布，將斥資9億2000萬歐元（約新台幣300億元）收購OGE 24.99%股份，賣方為阿布達比主權投資機構Infinity Investments。

然而Snam的最大股東是CDP Reti，中國國家電網公司自2014年以來，即持有CDP Reti三分之一股份，使這筆交易引起德國政府警覺。

報導指出，中國國家電網公司是全球最大能源公司，也是中國國務院直接管轄的國營企業。其高層人事與決策深受中國共產黨控制，長年透過子公司擴張全球能源基礎建設投資，已在希臘、葡萄牙、澳洲與巴西取得電力或燃氣網路股份。

雖然中國國家電網公司並非Snam的直接股東，但透過持有Snam最大股東CDP Reti的三分之一股份，取得對Snam重大決策具否決權的「否決性少數權」（blocking minority），德國政府因此擔心中國可藉此渠道，介入德國能源網路。

Open Grid Europe（OGE）是德國最重要的天然氣管線營運商之一，管理全國約1萬2000公里長的管線，佔德國總天然氣輸送網超過四分之一，肩負德國工業用氣與家庭供暖系統的穩定供應。

該天然氣網路也將在未來能源轉型中發揮關鍵作用，隨德國逐漸淘汰天然氣，OGE正準備將部分管線轉型為氫氣運輸，服務以魯爾（Ruhr）工業區為主的鋼鐵與化工產業，是德國能源轉型與減碳計畫的核心關鍵基礎設施。

報導引述德國政府消息人士指出，經濟與能源部（BMWE）部長萊歇（Katherina Reiche）拍板對此案啟動「深入投資審查程序」，將全面評估這個交易是否可能危害德國公共秩序及安全。

部分業界人士認為，在當前地緣政治風險升高的情況下，不只電網、天然氣管線等關鍵基礎設施中的零組件，也應考量「外資」對德國基礎設施的潛在控制與影響力。

目前包括OGE、能源監理機關「德國聯邦網路局」（Bundesnetzagentur）和經濟與能源部皆未對此交易發表具體評論，以涉及營運與商業機密為由婉拒說明。

早在2018年，中國國家電網公司即曾兩度試圖收購德國另一家電網營運商50Hertz的股份。當時德國政府以國安為由阻止交易，最終由國營的復興信貸銀行（KfW）出面收購該股份，成功擋下中資入股。