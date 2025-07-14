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新加坡第2季GDP年增4.3% 當局示警未來仍有變數

中央社／ 新加坡14日綜合外電報導

新加坡貿易與工業部今天公布，第2季國內生產毛額（GDP）年增4.3%；季比成長1.4%、躲過衰退。當局示警，面對美國總統川普帶來的關稅影響，未來仍充滿「重大不確定性」。

法新社報導，新加坡貿工部（MTI）初步估計，截至6月底的第2季GDP年增4.3%，延續前一季的4.1%成長趨勢。

上季GDP季增1.4%，擺脫第1季萎縮0.5%的頹勢。這份資料顯示，新加坡避開了技術性衰退，這是指經濟成長率連續2季陷入萎縮。

對新加坡至關重要的製造業，上季景氣較去年同期擴張5.5%，也比前一季的4.4%有所升高，主要反映企業趕在美國提高關稅前搶先出貨。

美國 新加坡 成長率

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