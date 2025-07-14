星國連3年登全球高奢最貴城市 報告：高資產族青睞

瑞士寶盛集團報告指出，新加坡連續第3年成為全球高奢消費最貴城市。穩定政治環境、安全社會及高品質教育與醫療等服務，是吸引高資產個人與家庭及企業與跨國公司關鍵。

根據瑞士寶盛集團（Julius Baer Group Ltd.）發表的年度報告，新加坡連3年成為全球奢侈品消費最昂貴的城市，倫敦則超越香港，名列第2名。4至5名為摩納哥與蘇黎世；而曾在2022年摘榜首的上海，下滑至第6名，台北則位居第12名。

聯合早報等媒體今天報導，瑞士寶盛集團研究部門主管賈提克（Christian Gattiker）在報告中表示，在持續的不確定性、貿易緊張與關稅環境中，這項報告所呈現的結果可視為當前變局發生前的「最後一刻」。

高奢生活指數追蹤全球25個主要城市的20種奢侈品和高級服務價格走勢，包括住宅、商務艙航班、汽車、首飾等。

報告指出，作為全球交通樞紐，新加坡旅遊相關費用上漲並不意外，隨著訪客人數回升，新加坡預計2025年旅遊收入將超越疫情前水準。穩定的政治環境、安全的社會以及高品質的教育與醫療等服務，是吸引高資產個人與家庭，以及企業與跨國公司的關鍵。

瑞士寶盛銀行亞太區研究部門主管馬修斯（MarkMatthews）在過去報告中曾表示，近年亞洲的發展軌跡引人注目，鞏固該地區在全球經濟表現的強勢地位，馬來西亞、菲律賓、越南、泰國經濟發展有所表現，展現多樣化且富有彈性的經濟局面，其中新加坡已成為創新和進步的象徵。

新加坡房地產網站今年5月時指出，當地公寓和租屋租金上漲。專家表示，美方關稅政策及國際局勢不確定性持續，企業和高資產人士尋找投資避風港，新加坡是區域中較為穩定的地點，租賃市場需求將保持強勁態勢。

在租金上漲時代，房客續租時免不了面對房租調漲的現實，外派至新加坡的大衛（David）告訴記者，疫後租金明顯上漲，若所屬企業未支援足夠津貼，隨著開銷變大更具壓力；他透露，一戶具獨立空間、離市區稍近的租屋處月租金普遍需約新幣3000元（約新台幣6萬9000元）至新幣4000元（約新台幣9萬1300元）。