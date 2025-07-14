【台灣借鏡】荷蘭上演限電危機！電費西歐最高年漲4+% 上萬企業等接電

在台灣，限電是民眾心頭大患，而此事已成全球普遍現象。荷蘭正面臨電網超載危機，上萬企業與家庭被迫等待多年，才能接入電力系統，連上電網；當局已實施限電措施並推動浮動電價方案，還警告這可能成為歐洲各國邁向電氣化轉型過程的前兆。

金融時報13日報導，荷蘭電網營運商協會（Netbeheer Nederland）指出，荷蘭目前有超過1萬1900家企業正在排隊等待接入電網，這還不包括醫院、消防單位等公用設施，以及數千戶新建住宅。

儘管荷蘭政府持續擴建電纜與變電站，但因電網容量嚴重不足，部分地區最快也要到2030年代中期才能接入新電力，導致企業排隊接電、經濟投資進程受阻。

荷蘭政府與產業界憂心，電網瓶頸已開始對經濟活動產生實質衝擊。地方政府表示，投資案因接電無門而流失，企業則被迫延後擴產，甚至考慮另尋基地。

布魯塞爾能源智庫RAP指出，荷蘭的問題格外嚴重，其他歐盟國家也應視此為警訊。RAP電力部門主管帕托（Zsuzsanna Pató）表示：「歐洲其他國家也面臨擁塞，只是情況還沒像荷蘭那麼糟，但這是警訊。」

荷蘭電網壅塞與其能源轉型速度密切相關。2023年起，荷蘭關閉全國最大陸上天然氣田格羅寧根（Groningen），並推動太陽能、電動車等電氣化措施，全國已有超過260萬戶住宅屋頂設有太陽能板。然而，電網基礎建設未能同步升級，成為當前瓶頸主因。

根據智庫Ember數據，今年荷蘭電價已高居西歐之冠，每兆瓦時比法國高出約30歐元。荷蘭電網商Tennet表示，預估至2034年，電費每年將以實質4.3%至4.7%的幅度上升。

為因應電網壓力，Tennet與地方業者推出彈性電價合約，鼓勵住戶於離峰時段用電、企業則可選擇尖峰時段限用換取優惠。政府亦透過媒體宣導民眾，不要在下午4點到晚上9點的電網壓力最大時段，為電動車和電動自行車充電。

但目前荷蘭的相關基礎建設仍嚴重滯後，而且仍缺約2.8萬名電力技術人員。Tennet也警告，比利時、英國亦有電網壅塞問題，德國則因風電集中北部，導致南部面臨更大挑戰。

歐盟正研擬加速電網升級立法，但專家指出，電網建設需時5至6年，難有速效對策。