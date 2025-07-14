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比特幣衝破12萬美元創新高！空頭慘被輾 分析師喊回檔就是上車機會

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣周一衝破12萬美元大關。路透
比特幣周一衝破12萬美元大關。路透

比特幣周一延續漲勢，首次突破12萬美元關卡，再創歷史新高價。投資人情緒日益樂觀，自比特幣擺脫長期盤整區間以來，市場對其能夠重現年初那波破紀錄漲勢的疑慮逐漸消散。

作為加密貨幣市場領頭羊的比特幣一度勁揚1.9%，觸及121,344美元，自去年12月以來累漲大約30%。

本輪漲勢正值比特幣ETF吸引到大量資金。上周四，比特幣ETF單日淨流入高達11.8億美元，創2025年來新高。

川普二度入主白宮之初，比特幣曾出現一波急漲，隨後數月在10萬美元上下震盪。市場對其政治經濟政策的擔憂，一度削弱對川普政府親加密貨幣立場的樂觀預期。如今，隨著股票等風險資產再度逼近歷史高點，比特幣也重啟漲勢。

XBTO Trading LLC資深交易員曼德斯表示：「這顯示市場對比特幣的認知正逐漸成熟，它不僅是投機工具，更具備總經避險功能及結構性稀缺特質的價值儲存資產。股市風險偏好激增，加上機構資金大量湧入比特幣和以太坊現貨ETF，共同推動了這波穩健升勢，有別於過往的牛市都會出現劇烈波動。」

投資人普遍預期比特幣今年有望持續刷新紀錄，一方面，愈來愈多企業將其納入資產配置，另一方面，美國國會正接近通過一系列加密貨幣法案。

BTC Markets加密分析師盧卡斯指出：「比特幣突破了12萬美元，但真正的考驗在於能否站穩12.5萬美元。儘管可能出現獲利了結，但ETF強勁需求為漲勢提供有力支撐。」她並補充：「11.2萬美元是重要支撐位，任何回調都更像是買入良機，而非趨勢反轉訊號。」

周末的空頭回補也助長這波漲勢。根據Coinglass數據，押注比特幣下跌的投資人遭重創，清算規模超過10億美元。

資產 比特幣 ETF

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