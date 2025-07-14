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擋輝達AI晶片轉進中國 大馬祭30天出口審查令
馬來西亞將對美國高效能AI晶片的出口與轉運實施許可制度，顯示大馬政府正試圖防堵這類敏感科技暗渡陳倉流入中國大陸等地。
馬來西亞投資、貿易與工業部周一發布聲明說，根據新規，凡擬出口、轉運或過境運輸美國製高效能AI晶片的個人或企業，必須提早至少30天通報主管機關，而如果知悉或合理懷疑相關貨品將被濫用或用於受限活動，也應主動通報。該政策即日起生效。
聲明表示，此一措施旨在「填補監管漏洞」。同時，大馬政府也正檢討是否將美國製的高效能AI晶片納入《戰略貿易法》所規範的戰略物資清單。
此舉正值美國計劃進一步限制包括輝達（Nvidia）在內的企業向馬來西亞與泰國出口AI晶片，以打擊這些產品被非法轉運至中國的情況。
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