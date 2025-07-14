超越貝佐斯！這位女CEO上季大賣18億美元股票 高層套現第一名

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）上個月在結婚當天賣出價值數億美元的亞馬遜股票，不過，上季公司內部人士出脫自家持股最大手筆的交易並非來自貝佐斯，而是甲骨文執行長凱芝（Safra Catz）。

凱芝在截至6月30日的第2季，執行並賣出價值超過18億美元的股票選擇權，超過貝佐斯套現的7.37億美元。

據追蹤內部人買賣的機構Washington Service的數據，如果加上她在第1季賣出的7.06億美元，凱芝今年累計出脫25億美元股票，成為今年來套現金額最高的內部人士賣家。根據彭博億萬富豪指數，這也使得凱芝的資產淨值提升至40億美元。

股市在第2季初動盪不安，原因是美國總統川普在4月2日「解放日」宣布對各國的關稅稅率，引發股市大跌。但隨後關稅措施暫緩，加上科技股重新受到青睞，使股市在6月底重返新高。凱芝正是在這段時間，依據事先安排的交易計畫出售股票。

儘管股市行情回升，企業內部人士賣股票的總額仍低於去年同期。根據Washington Service的資料，在第2季，約6,000位內部人士合計賣出約360億美元的股票，相較下，去年同季則有近9,000位內部人士賣出620億美元股票。

在上一季，只有凱芝和戴爾科技創辦人戴爾（Michael Dell）出售持股的價值超過10億美元，戴爾套現約12.2億美元。不過，預料貝佐斯仍會繼續賣股套現，他已提交計畫，預定明年5月前出售2,500萬股亞馬遜股票，價值約50億美元，而且她從7月來一直持續出售股票。