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ICAO與IMO秘書長齊訪新加坡 強調維繫國際機制

中央社／ 新加坡14日專電

國際民航組織（ICAO）與國際海事組織（IMO）秘書長訪問新加坡出席全球航空與海事論壇，新加坡交通部代理部長蕭振祥說，地緣政經環境不穩定，衝突改變了航空與航運路徑，集體行動與全球合作的平台，是維繫以規則為基礎的國際秩序重要支柱。

全球航空與海事論壇（Global Aviation and MaritimeSymposium）今天在新加坡登場，眾多業界領袖與會，聚焦政策、國際合作與制度設計等議題討論。新加坡交通部代理部長蕭振祥（Jeffrey Siow）、ICAO秘書長薩拉薩爾（Juan Carlos Salazar）、IMO秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）等人出席。

蕭振祥致詞時表示，新加坡這樣的小島國，與世界的連結是生存之本，如今新加坡已是全球主要航空與海運樞紐，航空航線連接約170個城市，海運通達逾600個港口，新加坡是國際旅運與貿易的重要中樞，促進人流與貨物流通全球。

「正因新加坡的連結性，我們得以第一線觀察並體會全球趨勢如何影響航空與海事領域」，蕭振祥表示，當前的地緣政治與經濟環境日益不穩定，關稅、制裁及地區衝突改變了航空與航運路徑，導致企業與消費者面臨成本上升與不確定性加劇。

他說，企業因應不確定性調整供應鏈策略，從「即時生產」轉向「備援備貨」。此趨勢在疫情時就出現，並影響全球貨運布局與港口運作。航空與海運的客貨量不斷上升，各國努力建設基礎設施、提升能力以滿足需求。

新加坡於1993年擔任IMO理事會成員，於2003年擔任ICAO理事會成員。蕭振祥指出，在當前不可預測的全球局勢下，ICAO與IMO等多邊機構，是維繫以規則為基礎的國際秩序重要支柱，集體行動與全球合作的平台，對跨越國界的問題更顯重要。

談及永續議題，蕭振祥說，長遠來看，氣候變遷使永續發展成為交通政策與營運的核心議題，消費者與產業界都要求使用更環保的燃料與技術，這也是全球能源轉型的一部分；人工智慧、數據分析到即時監測等應用技術越來越多，帶來機遇也伴隨風險。

「隨著運輸量持續增長、營運環境愈加複雜，維持安全變得更加不易」，他指出，無論是航空還是海運，皆在導入新科技來提升效率與生產力，但這些技術同時也帶來風險，例如網路安全威脅與系統漏洞，因此必須確保從業人員能安全運用技術，並在壓力下做出正確判斷，使得培訓工作至關重要。

衝突 新加坡 ICAO

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