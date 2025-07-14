特斯拉是否投資xAI？馬斯克：由股東投票決定

特斯拉執行長馬斯克表示，該公司計劃舉行股東投票，徵詢是否投資他旗下AI新創公司xAI一事。此前華爾街日報報導，馬斯克的太空科技公司SpaceX準備向xAI這家Grok聊天機器人開發業者注資20億美元。

馬斯克在社群平台X平台上回應貼文時表示，特斯拉是否資助xAI，最終並非是由他決定。馬斯克去年也曾在X公開徵詢他追隨粉絲的意見，詢問特斯拉是否應該向xAI投資50億美元。不過，馬斯克當時表示，他的詢問只是「試水溫」，同時指出若要投資，必須獲得特斯拉董事會與股東的批准。

馬斯克在X貼文表示：「這事不是由我決定。如果由我決定，特斯拉早就投資xAI了。」「我們會針對此事進行股東投票。」

馬斯克是在2023年初成立xAI，當時的幾個月前，OpenAI才推出聊天機器人ChatGPT並掀起AI熱潮。此後xAI與社群平台X合併，馬斯克表示這筆交易對xAI的估值為800億美元，對X的估值則為330億美元。

根據彭博資訊報導，xAI和X合併後的實體XAI控股公司正在洽談籌資，而估值可能高達2,000億美元。這也顯示出馬斯克正試圖更緊密地整合其企業帝國中的各個業務。

在本月稍早，馬斯克宣布特斯拉將在其下車輛中導入Grok聊天機器人。