澳議員籲挺身面對中國 以免美方淡化對AUKUS支持

澳洲國家黨籍國會議員喬伊斯表示，澳洲政府必須在台灣問題上挺身面對中國，若不如此，恐導致美國「降低關注」澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）這類關鍵防禦協議。

「澳洲人報」（The Australian）報導，喬伊斯（Barnaby Joyce）和就業與勞資關係部長里斯沃思（Amanda Rishworth）接受澳洲第七頻道（SevenNetwork）早餐秀「日出」（Sunrise）節目訪問時，後者被問到如果台海爆發戰爭，澳洲是否會協助美國，以及這麼做是否符合公眾利益。

里斯沃思說：「維護本區和平與安全，符合澳洲及公眾利益。」

「當然，其中一部分是確保澳洲有能力應對區域的任何動盪或衝突。但重要的是，我們要投入此區的雙邊關係。」

「當談到台灣，我們支持維持現狀。這點非常重要。但我認為，去討論尚未發生的假設情境，對任何人都沒有好處。」

喬伊斯並不贊同里斯沃思「支持維持現狀」的說法，說這涉及「共產中國攻占民主台灣的片面行動」。

他說：「如果你支持維持現狀，但中國卻動手了，而他們說過會這麼做，那我們該怎麼因應？」

「如果說『我們袖手旁觀』，那麼美國會說『我對你們的AUKUS協議興趣缺缺』。」

他表示，如果澳洲沒有AUKUS協議，「我們國防協議這個最根本的支柱或許會動搖」。

「我們一再聽到『我們會在國防上支出更多』的胡言亂語，但這是通貨膨脹，萬物皆漲。如果美國認為我們不是認真熱誠的盟國，我們要怎麼保衛我們的國家？」

「金融時報」（Financial Times）日前引述知情人士的說法報導，美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）最近在與日、澳兩國國防官員的會談中施壓，要求他們說明如果美國和中國因台灣問題而爆發戰爭時，他們將扮演什麼角色。

里斯沃思說政府不「因應假設性情況」的說法，與執政工黨（Labor）多位國會議員說法一致；代理國防部長康洛伊（Pat Conroy）昨天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時說，他不會「討論假設性問題」也不會「透露機密討論內容」。