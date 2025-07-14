美股期指挫跌0.4% 道瓊跌200點 市場憂川普提高關稅威脅

美股三大指數期貨下跌，因美國總統川普在周末期間宣布，將自8月1日起對來自歐盟和墨西哥的商品加徵30%的關稅。華爾街擔心持續面臨關稅風險，以及即將公布的第2季財報。

在台北時間今天（14日）清晨7時30分，美股三大期指都下跌0.4%，道瓊工業指數挫跌約200點，標普500指數期貨跌0.45%。

美元與日圓兌主要貨幣走高，澳幣與紐元則貶值。黃金因避險需求上升而上漲0.5%，連續第四個交易日上漲。原油價格連續第二天走高，布蘭特9月原油期貨報每桶70.45美元，漲幅0.13%。

川普上周六表示，美國將自8月1日起對歐盟與墨西哥徵收30%的關稅。歐盟與墨西哥的領導人則表示，他們計劃在本月持續與川普政府協商，希望能就較低的稅率達成共識。

川普最新一輪的關稅威脅，正在考驗市場的韌性，上周他已對從加拿大到巴西、再到阿爾及利亞的多國採取加重的關稅措施。儘管市場上對過度自滿的警告聲不斷，投資人似乎仍預期川普會如過往般收回成命，對他的政策反覆已見怪不怪。

Annex Wealth Management首席經濟學家雅各布森表示：「投資人不應寄望川普這次對歐盟商品祭出30%關稅只是虛張聲勢。這樣的關稅水準具有懲罰性，雖然可能對歐盟的傷害大於美國，但時間已經開始倒數。」

Bleakley金融集團投資長布克瓦（Peter Boockvar）表示：「關稅引發的通膨已經來了，問題只是誰來承擔。具有定價能力的企業會把成本轉嫁給消費者，缺乏定價能力的企業則會透過壓縮利潤來吸收這些成本。」