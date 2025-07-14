本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（11日）收跌，標普500指數從歷史新高價位回落，反映市場對美國總統川普升高關稅威脅的不確定性。未來一周美企第2季財報季開鑼，美股這波漲勢將承受考驗。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

1.美將對墨西哥歐盟徵收30%關稅 美股期指今天盤初走跌

川普在12日公布最新的關稅信函，宣布將對墨西哥和歐盟課徵30%的關稅。他告知主要貿易夥伴，如果他們不能談判出更好的條件，新稅率將於8月1日生效。美國對這兩大貿易體的新稅率，分別高於先前宣布的25%與20%。

受美國對歐盟、墨西哥宣布新關稅影響，在台灣時間周一清晨近7時左右，標普500期指等美股三大期貨指數下跌，跌幅都是0.3%。

2.輝達股價11日再創新高 黃仁勳預定16日在北京舉行簡報會

輝達股價11日再創新高，執行長黃仁勳身價攀抵1,438億美元，正式超越「股神」巴菲特；另外，黃仁勳受訪時表示，日前赴白宮時，川普花了很多時間恭喜他，黃仁勳也說，美國科技公司將能挺過川普關稅政策，正如過去克服各種市場動盪一樣。

路透報導，輝達一名高層表示，執行長黃仁勳預定16日在北京舉行媒體簡報會，為今年來第二度造訪中國大陸。黃仁勳前一次訪陸是在今年4月，當時他強調當地市場的重要性。

3.紐時：美國即使與台灣等國談成協議 仍可能留下兩伏筆

紐約時報分析，從最近幾周遭設定更高稅率的貿易夥伴比達成協議者多來看，川普似乎是認真地要課徵懲罰性關稅，即便和印度、台灣等國談成協議，也可能留下兩個伏筆。

首先，談成的協議內容可能有限，還需要更多協商，而且即便宣布協議，川普也可能保留二位數百分比的關稅，而且還會對外國輸美產品課徵更多關稅。

台灣經貿團隊上周再次前往美國，與美方官員面對面談判。行政院副院長鄭麗君回國後表示，台美雙方談判已進入關鍵階段，雙方盼8月1日前完成協議，屆時會有最終結果。

4.鴻海iPhone 17零組件傳已運往印度試產 拚和大陸工廠同步量產

印度媒體報導，鴻海已開始把蘋果預定今年上市的新款iPhone（暫稱iPhone 17）零組件，從中國大陸出口到印度，包括顯示器組件、保護玻璃、機械外殼和後端相機模組等。

專家表示，迄今出口的iPhone 17零組件可能是要試產，因為相較於舊機種，這次出口的數量只占一小部分。試產將從7月開始，預料8月啟動量產。蘋果已計劃讓中國大陸與印度工廠從第一天開始，就同步生產預料將在9月推出的iPhone 17。

5.德意志銀行策略師表示 市場低估鮑爾被撤職的風險

德意志銀行全球外匯策略主管薩拉維洛斯指出，川普可能解除聯準會主席鮑爾的職務，這是一個重大且被低估的風險，可能引發美元和美債拋售。

隨著川普政府猛烈抨擊聯準會翻修總部大樓超支與鮑爾管理不當，Fed日前默默更新官方網站的常見問答頁面（FAQ），低調反抗當局的部分批評，可能也是為了避免公開反擊、進一步觸怒川普。但德意志銀行策略師認為，市場依然嚴重低估鮑爾遭撤換的風險。

薩拉維洛斯表示，若川普果真迫使鮑爾下台，接下來24小時內，美元貿易加權指數可能下跌至少3%-4%，美債殖利率可能激升30-40個基點。