黃仁勳：美國再工業化是正確之舉 也有助台灣緩解壓力

美國人工智慧晶片大廠輝達執行長黃仁勳接受CNN專訪時表示，美國應該「降低對其他國家的依賴」，並將科技製造業遷回國內，使製造業回流美國，也可以緩解台灣的壓力。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受美國有線電視新聞網（CNN）節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）專訪時指出，美國推動科技製造「再工業化」的計畫是「完全正確的事情」。

黃仁勳提及，美國應該投資於製造業，目前「我們的產業中缺少完整的環節」。

他還說：「對於製造事物的熱情、技能與工藝；製造能力對於經濟成長非常有價值-對於穩定的社會也很有價值，人們不需要取得物理博士學位，就能夠創造美好人生與職涯。」

川普政府為振興衰退的美國製造業，推出大規模關稅措施等一系列政策，部分目的是提振汽車和能源產業，並鼓勵對科技領域的投資。

黃仁勳指出，將製造業遷回美國，也可以緩解台灣的壓力。

台灣是當今全球最大半導體製造商台積電所在地。川普今年3月曾宣布，台積電將至少加碼投資1000億美元在美國設廠。

黃仁勳表示：「擁有一個產業與製造業的完整生態系，不僅可以讓美國變得更強大，也能降低我們對其他國家的單一依賴，這是一個聰明的做法。」