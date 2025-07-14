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溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

首爾豪宅熱 交易量倍增

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

南韓不動產研究業者Real Today公司13日發布的數據顯示，首爾豪宅房市依然熱轉，今年上半年售價至少26億韓元（188萬美元）的頂級公寓成交量，比去年同期增加一倍以上。

Real Today的數據顯示，今年上半年售價26億韓元以上的豪宅銷售量為3,424戶，比去年上半年的1,467戶猛增133.4%。

在這些頂級公寓交易中，約73.8%集中在首爾市南區，這個較多富人聚集的地區通常被稱為「江南」，包括江南區、瑞草區和松坡區，其中以江南區成交的1,105戶公寓為最多，其次是瑞草區的862戶，松坡區則有561戶。數據顯示，江南區這些頂級公寓的交易量占了整體首爾的73.8%。

韓國前鋒報（The Korea Herald）指出，另一家房地產數據分析公司在本月稍早公布的另一份報告說，江南、瑞草和松坡等三區公寓的售價，共約占首爾所有公寓售價的43%。

相較下，在房價普遍較低的蘆原區、道峰區、江北區、衿川區、冠岳區和九老區，這類高檔公寓連一戶都沒賣出去。

這份報告也指出，上半年首爾市較低價公寓的成交量也普遍成長，6億韓元以下公寓的成交量增加了24.1%，介於16億-26億韓元之間的公寓成交量，則飆增了83.6%。

南韓新任總統李在明領導的政府在6月推出一系列措施，以抑制首爾市不斷飆升的房價，最主要作法是對不動產買賣祭出最嚴格的限貸令，將房屋貸款的上限設定為6億韓元，以及對持有多間房屋者及非自住用途設下重重門檻。

首爾 售價 公寓

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