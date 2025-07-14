印度IPO夯 募資額創高
在央行降息和國內股票需求強勁之際，印度今年來透過首次上市籌募到的金額已達到歷來同期新高，當地的首次公開發行股票（IPO）市場今年持續邁向破紀錄的一年。
Dealogic數據顯示，印度今年來的IPO籌資額已達67億美元，超越去年同期的54億美元，使印度成為美國以外的全球最大IPO市場。今年預料還會有多家公司上市，包括預計籌資20億美元的塔塔資本，可望推升印度今年籌資額超越去年的210億美元。
高盛總經理暨印度融資主管科海坦表示，「我們將看到（下半年的）初級市場比上半年大幅加速」，他預期下半年籌資額將達到200億美元。
今年初的經濟放緩跡象、美國總統川普關稅威脅、及印度巴基斯坦衝突，拖累印度藍籌股Nifty 50指數下跌，但如今已完全收復失土，今年來已大漲約7%，並逼近紀錄高點。
但由於新德里當局尚未與川普政府達成關稅協議，商業情報服務公司Mergermarket亞太股票資本市場主管裴瑞斯．李表示，印度「需要更多（IPO）交易來確認牛市是否再現，尤其是在總體環境還不確定的此刻」。
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