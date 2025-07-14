反抗川普 Fed冷回翻修爭議 更新官網FAQ頁面

隨著川普政府猛烈抨擊聯準會（Fed）的翻修總部大樓超支與主席鮑爾的管理不當，Fed日前默默更新官方網站的常見問答頁面（FAQ），低調反抗當局的部分批評，可能也是為了避免公開反擊、進一步觸怒美國總統川普。但德意志銀行策略師認為，市場依然嚴重低估鮑爾遭撤換的風險。

白宮管理預算局（OMB）局長沃特10日在社群媒體抨擊鮑爾對Fed的管理嚴重失職，指稱Fed翻修大樓「鋪張浪費」，並揚言進行調查。白宮國家經濟委員會主任哈塞特13日也說，Fed必須回答許多針對大樓翻修的問題。

Fed則在11日更新FAQ頁面，表示這項翻修計畫「涉及對兩幢1930年代建成以來便未曾全面翻新的歷史建物，進行翻修與現代化」，「計畫不包含新建貴賓用餐室」，「正在翻修並保存的埃克斯大樓的會議室，也被用於在用餐時間開會」。

這些措辭似乎意在直接回應沃特的指控，例如沃特聲稱裝修計畫包括興建「屋頂露臺花園、貴賓私人用餐室與專屬電梯、水景設施、建材採用高級大理石等」。

Fed也概述了導致計畫成本的主要原因，「多項因素已推升成本」，包括「與審查機關協商後，變更原始建築設計」，以及「未能預見的情況」，例如使用的石棉多於預期。

Fed在官網低調捍衛裝修計畫，也成為該機構正加強對川普政府最新攻擊的最新跡象。德意志銀行全球外匯策略主管薩拉維洛斯指出，博弈網站Polymarket數據顯示，各界認為鮑爾被撤換的機率不到20%，美元近期也大致保持穩定，但鮑爾遭撤職是一項被低估的重大風險，可能引發美元與美債的拋售潮。

薩拉維洛斯表示，若川普果真迫使鮑爾下台，接下來24小時內，美元貿易加權指數可能下跌至少3%-4%，美債殖利率可能激升30-40個基點。

他說，若鮑爾遭撤換，市場會認為美元與美債是應伴隨「風險溢價」的標的，投資人也會愈來愈擔心，美國可能以Fed跟他國央行之間的換匯額度，作為政治武器。