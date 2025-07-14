加密幣業跨足傳統銀行地盤 期望從川普政府更友善的監管中獲利

加密貨幣業者正競相擴張至美國傳統銀行系統，申請信託銀行執照，期望能從川普政府更友善的監管環境中獲利，並與金融體系更密切整合。

英國金融時報（FT）報導，加密幣支付集團瑞波（Ripple）、穩定幣USDC發行商Circle，及加密資產託管公司BitGo，均已申請國家信託銀行執照，若獲通過，將能提供某些銀行服務。加密貨幣交易所Kraken則計劃於8月發行金融卡。

這些行動顯示，加密貨幣業者正尋求擴大業務範圍，不再僅提供數位資產服務。相較於前總統拜登對幣圈的嚴加監管態度，川普政府對數位資產持開放態度，讓業界高層信心大增。

Circle說，取得國家信託銀行執照，將為數位資產與廣泛金融體系的整合，邁出深具意義的一步。目前取得這張執照的加密貨幣業者僅有Anchorage數位公司。律師事務所Davis Wright Tremaine合夥人博尼奇說，許多加密貨幣公司一開始都說「不需要銀行，不需要法律，我們在此之上」，如今卻180度大轉變，紛紛表示願受監管。

若業者能取得國家信託銀行地位，將不必從各州取得執照，並能改善進入金融體系的管道。國家信託銀行能保管資產並處理支付業務，但無法提供貸款，也無法直接收取客戶存款。

幣圈在華府商議穩定幣法案（GENIUS Act）前夕，進軍銀行界，將能讓這些加密貨幣更貼近傳統金融體系。Pillsbury合夥人喬尼蕭說，這些舉動確實打開了美國金融市場，允許穩定幣加入。

穩定幣法案將加強穩定幣相關監管，並讓穩定幣與美國公債更緊密連結；穩定幣緊釘美元，以公債為擔保。只有受到監管的銀行，以及某些擁有貨幣監理局（OCC）證照的非銀行團體，能發行穩定幣。

瑞波執行長葛林浩斯說，該公司也在聯準會（Fed）申請了主帳戶，將可直接透過Fed來持有穩定幣準備。

數位銀行業者和幣圈的關係也更密切，金融科技業益發想跨入快速成長的幣圈，來爭取美國客戶。Robinhood去年逾半數交易收入來自加密幣，計劃在今秋推出某些銀行服務；執行長特涅夫說，能協助客戶所有財務需求，包含稅務與資產規畫。

同時，一旦美國穩定幣法案過關，美國銀行（BofA）等大型銀行也擬發行自家穩定幣。