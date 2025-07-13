大阪世博進入下半場後勢看漲 預料8月收支平衡

中央社／ 東京13日專電

2025年世界博覽會4月13日開幕，今天正式過半，目前累計一般入場人數突破1000萬人次，門票銷售情況良好，預料8月便可收支平衡。不過，面對愈來愈多人潮，會場的種種問題也逐漸浮現，必須儘速改善才能安穩進入下半場。

日本經濟新聞報導，根據大阪世博營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會）統計，12日因為有航空自衛隊飛行表演隊「藍色脈衝」在會場上空表演，吸引約16萬4000人次入場，累計參觀人次達到1008萬人。

自開幕以來，單日入場人數最多的是6月28日，當天日本三大花火大會之一、秋田縣大仙市的「大曲花火」移師大阪世博施放，吸引18萬4990人次入場。萬博協會推估，在大阪世博開幕半年的10月13日，總入場人數將達到2820萬人次。

根據萬博協會統計，截至7月4日為止，門票總銷售數為1554萬1579張。自開幕以來，每週平均銷售48萬7000張。雖然從2023年11月底開始販賣的預售票，在開幕前銷量僅達到目標的7成，約969萬2000張，且其中大多為企業或團體購票，表現不如預期，但開幕不到3個月又賣出近585萬張，表現亮眼，預料可擺脫赤字惡夢。

隨著到訪大阪世博的好評在社群媒體擴散，各展館的展示內容，以及海外展館販賣的獨特美食更廣為人知，形成正面效應，吸引更多參觀人潮。

大阪世博的營運費用為1160億日圓（約新台幣230億元），其中將有83.5%（約969億日圓）需要來自門票收入。倘持續目前的售票速度，預料8月中便可收支平衡。

萬博協會以2005年愛知萬博的狀況預測，會期下半場的入場人次會是上半場的1.5倍，表示「門票銷售速度應該會加快」。

以目前換算每天入場人次約11萬人，世博協會預估下半場的單日高峰將達到22萬7000人，相當於目前的2倍。然而，大阪世博會場現在已經有入場大排長龍、散場大塞車等狀況，若無法妥善應對人潮，在營運方面仍存在隱憂。

以6月28日當天吸引開幕以來最多的18萬4990人次入場。這天較特別的是，煙火施放於晚間8時結束後，所有遊客大約同一時段返家，過度集中的狀況導致擁擠與混亂，特別是在搭乘接駁巴士和計程車的西大門入口，等待巴士和計程車的排隊人潮交錯，現場一度陷入慌亂。

會場於晚上10時20分左右關閉後，仍有約6000人滯留。最終，約有100名未事前預約巴士的遊客錯過晚上11時的末班車，被迫改搭計程車回家。為此，萬博協會正在改善，調整使用App叫車的上下車地點，避免與接駁巴士的排隊動線重疊。

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