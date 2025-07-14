快訊

溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

馬斯克 否認為xAI籌資

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國媒體報導，億萬富豪馬斯克的人工智慧（AI）新創公司xAI，準備再次籌資100億美元，此舉可能會讓xAI估值大增至2,000億美元。但馬斯克否認xAI正在籌資。

報導指稱，xAI正在商討籌款事宜，最快8月正式啟動，將是該公司不到兩個月來規模第三大的售股行動。新一輪籌資目標讓公司估值升至1,700億-2,000億美元。若xAI估值升至2,000億美元，相較於去年5月B輪融資時的估值180億美元，等於大增九倍，凸顯該公司估值激烈飆升。

然而，馬斯克11日在X平台發文寫道：「xAI現在無意尋求融資，手上資本充足」。xAI代表沒有回覆置評要求。

xAI上月才透過發債和售股，分別募得50億美元。據傳馬斯克的太空事業SpaceX同意向xAI投資20億美元，為50億美元股權融資一部分，顯示他旗下的科技公司關係更加緊密。xAI開發的聊天機器人Grok，除了有望搭載於特斯拉車輛，未來也會整合至特斯拉Optimus機器人。Grok目前支援SpaceX旗下的星鏈（Starlink）衛星網路服務。

知情者說，xAI等到新聊天機器人Grok 4發布後，啟動新募款行動。馬斯克在2日直播時宣稱，這款模型比幾乎所有系所的研究生更聰明，並說這是世界上最聰明的AI。該公司表示，這款新AI系統在部分指標的跑分，高於OpenAI與其他領先業者。

儘管xAI一再籌資，但該公司花錢速度極快。彭博先前報導，xAI為打造更先進的AI模型，每月燒掉10億美元。

馬斯克 特斯拉 X

延伸閱讀

馬斯克強化AI版圖 SpaceX注資20億美元挺xAI

馬斯克Grok聊天機器人生成反猶內容 xAI發文道歉

X執行長掌舵2年 敏感時間點閃辭 馬斯克商業帝國再掀波

不擔心馬斯克組新政黨 川普：第3黨向來對我有利

相關新聞

加密幣業跨足傳統銀行地盤 期望從川普政府更友善的監管中獲利

加密貨幣業者正競相擴張至美國傳統銀行系統，申請信託銀行執照，期望能從川普政府更友善的監管環境中獲利，並與金融體系更密切整...

美股財報季！華爾街不樂觀 市場預期Q2獲利增幅 探兩年來低點

美國企業本周將陸續公布上季獲利，市場期待不高，預估獲利成長率將是2023年中以來最低，全年獲利成長也將遭下修。由於川普宣...

全球爭搶關鍵礦產 非洲國家推進礦業國有化

全球爭搶高科技、國防產業及能源轉型所亟需的關鍵礦產，讓坐擁龐大資源的西非及中非「政變帶」國家擁有更多籌碼，正大力推行主要...

反抗川普 Fed冷回翻修爭議 更新官網FAQ頁面

隨著川普政府猛烈抨擊聯準會（Fed）的翻修總部大樓超支與主席鮑爾的管理不當，Fed日前默默更新官方網站的常見問答頁面（F...

印度IPO夯 募資額創高

在央行降息和國內股票需求強勁之際，印度今年來透過首次上市籌募到的金額已達到歷來同期新高，當地的首次公開發行股票（IPO）...

首爾豪宅熱 交易量倍增

南韓不動產研究業者Real Today公司13日發布的數據顯示，首爾豪宅房市依然熱轉，今年上半年售價至少26億韓元（18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。