馬斯克 否認為xAI籌資

美國媒體報導，億萬富豪馬斯克的人工智慧（AI）新創公司xAI，準備再次籌資100億美元，此舉可能會讓xAI估值大增至2,000億美元。但馬斯克否認xAI正在籌資。

報導指稱，xAI正在商討籌款事宜，最快8月正式啟動，將是該公司不到兩個月來規模第三大的售股行動。新一輪籌資目標讓公司估值升至1,700億-2,000億美元。若xAI估值升至2,000億美元，相較於去年5月B輪融資時的估值180億美元，等於大增九倍，凸顯該公司估值激烈飆升。

然而，馬斯克11日在X平台發文寫道：「xAI現在無意尋求融資，手上資本充足」。xAI代表沒有回覆置評要求。

xAI上月才透過發債和售股，分別募得50億美元。據傳馬斯克的太空事業SpaceX同意向xAI投資20億美元，為50億美元股權融資一部分，顯示他旗下的科技公司關係更加緊密。xAI開發的聊天機器人Grok，除了有望搭載於特斯拉車輛，未來也會整合至特斯拉Optimus機器人。Grok目前支援SpaceX旗下的星鏈（Starlink）衛星網路服務。

知情者說，xAI等到新聊天機器人Grok 4發布後，啟動新募款行動。馬斯克在2日直播時宣稱，這款模型比幾乎所有系所的研究生更聰明，並說這是世界上最聰明的AI。該公司表示，這款新AI系統在部分指標的跑分，高於OpenAI與其他領先業者。

儘管xAI一再籌資，但該公司花錢速度極快。彭博先前報導，xAI為打造更先進的AI模型，每月燒掉10億美元。