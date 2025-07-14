美股財報季！華爾街不樂觀 市場預期Q2獲利增幅 探兩年來低點

美國企業本周將陸續公布上季獲利，市場期待不高，預估獲利成長率將是2023年中以來最低，全年獲利成長也將遭下修。由於川普宣布本季的8月1日起將對多國課徵更高的關稅、還要對銅課徵50%關稅，投資人將更關注企業主管對關稅的說法。

圖／經濟日報提供 摩根大通（小摩）、花旗及富國銀行將在15日發布第2季財報，為美股最新一波財報季揭開序幕。

彭博資訊的數據顯示，分析師預估標普500指數成分企業第2季獲利將年增2.5%，為2023年第2季以來最低，且全年獲利成長率預測已被降至7.1%，低於4月初的9.4%。

FactSet資料則指出，分析師預期標普500指數成分企業上季獲利年比將成長4.8%，但同樣也是2023年來最低。

雖然上季是美國總統川普4月2日公布「解放日」關稅後的首份完整季報，但由於川普已延後對等關稅緩徵期到8月1日，因此上季的財報還不會完整顯現關稅的衝擊，投資人現在更關注企業主管對於8月1日後關稅新情勢的看法。

德意志銀行策略師預估，上季獲利成長遭關稅拖累2個百分點，下半年拖累幅度將再擴大。

除此之外，小摩策略師指出，上季共有約940億美元的高評級美國債券遭降評，多於獲調升評等的780億美元，為2021年初以來，遭降評的債券首度多於獲調升評級的債券，暗示美國企業的信用品質下滑，企業最新財報也將會牽動公司債表現。

分析師預期，Meta和Google母公司Alphabet等通訊服務類股的上季獲利成長將最高，其次為資訊科技類股。

根據彭博數據，科技七雄上季獲利預料將成長14%，但扣除這七家公司後，其他標普500成分企業的獲利將萎縮0.1%。

摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特建議客戶，挑選獲利和現金流可能優於預期的公司。

她認為，能源、金融以及部分醫療保健類股有望受益於川普的「大而美」法案。