帶來新契機！捷克研發稀土回收新技術 有望助歐降低對陸依賴

捷克科學院開發出一項可回收電動車電池中稀土元素的新技術。長久以來，中國被視為在稀土開採與精煉上具壟斷地位，這項突破性技術有望為歐洲在永續發展與原料自主方面帶來新契機。

布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，捷克有機與生物化學研究所（IOCB）開發出可回收電動車電池中稀土元素的新技術，並將研究重點放在目前已知最強的永久磁鐵「釹磁鐵」。這類高磁性的磁鐵常見於汽車、手機及風力渦輪機，在電力傳輸上非常有效。

根據國際能源總署（IEA）的資料，中國約占全球稀土產量的61%，在稀土提煉上則占約92%，使得中國在供應鏈中掌握主導權。而在歐洲，這些元素的儲量則相當有限。

IOCB科學家波拉謝克（Miloslav Polášek）表示，精煉稀土元素的過程，需要數百甚至上千台反應器來混合與萃取材料，過程中產生大量的廢棄物、酸液與萃取劑。且最關鍵的是，礦石中不只有稀土元素，還含有鈾與釷，會產生放射性廢棄物。

IOCB研究的動機之一還包含對永續發展的關注，特別是在電動車與釹磁鐵的需求日益增加的背景下。

IOCB研究員瓊斯（Kelsea Jones）表示，發展這項技術也是為了找出一種更簡單、方便的方式來重複利用電動馬達。「我們只需要用水作為溶劑，不需要用到有機溶劑或濃酸，在室溫下就能操作。整個概念就是要簡單，不需要什麼高難度的條件，這樣未來才可能在工業上大規模應用。」

此技術依賴「螯合劑」，是一種能和金屬離子結合的有機分子。當螯合劑加入溶解後的磁鐵中，會與稀土元素個別結合、形成化合物，接著就能根據沉澱順序或重量，依序把它們分離出來。

波拉謝克解釋，電動馬達裡有多種不同的釹磁鐵，根據它們在馬達內部的位置，有的需要更耐高溫，這也會影響它們的成分。這次開發的新方法適用所有類型的釹磁鐵，且已在多台電動馬達上實際進行過測試。

波拉謝克說：「我們對磁鐵進行多次元素分離處理，最終取得純度達99.7%的釹，足夠用來製造新磁鐵。」在成功的試驗後，這項方法將推向市場。捷克科學家已獲得必要專利，目前正尋找商業合作夥伴。