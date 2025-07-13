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上次訪陸是今年4月！輝達高層曝黃仁勳預定16日在北京舉行簡報會

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達高層說，執行長黃仁勳將於16日在北京舉行媒體簡報會。路透
輝達高層說，執行長黃仁勳將於16日在北京舉行媒體簡報會。路透

路透報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達一名高層表示，執行長黃仁勳預定16日在北京舉行媒體簡報會，為今年來第二度造訪中國大陸。黃仁勳前一次訪陸是在今年4月，當時他強調當地市場的重要性。

美國政府2022年來已限制輝達最先進的晶片出口至中國大陸，擔憂這些晶片被用於軍事用途。

今年稍早，美國也禁止輝達的H20人工智慧晶片輸往中國大陸，這是輝達獲准在大陸銷售的最強大晶片。

黃仁勳最新的訪陸行程，在美、中兩國都備受關注。美國兩黨參議員11日致信黃仁勳，就其即將前往中國大陸的行程發出警告，要求他避免與涉嫌破壞美國晶片出口管制的企業會面。

輝達面臨著來自中國科技巨頭華為等繪圖處理器製造商日益激烈的競爭。由於輝達的CUDA運算平台效能傑出，包括大型科技公司在內的陸企仍然渴望獲得輝達晶片。

根據輝達最新年報，在截至1月26日的會計年度，中國大陸市場為輝達帶來170億美元的營收，占總銷售額13%。黃仁勳向來強調中國大陸市場對輝達的成長至關緊要。

黃仁勳 輝達 行程 北京

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