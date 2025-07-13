AI將把好工作變低薪苦差！MIT教授：技能貶值來了 你最該掌握1事

摘要 1.AI不會直接取代整個職業，而是重塑工作內容。關鍵在於AI取代的是高技能還是低技能任務：前者你的薪資會下降，後者你的薪水會上升。 2.技能貶值比失業更可怕。MIT專家警告，AI最大威脅是讓有價值技能變得普遍而廉價，迫使人們接受降薪或轉向低薪服務業。

世界上最安全的工作是什麼？

《金融時報》首席經濟評論員馬丁·沃爾夫（Martin Wolf）曾經認為是園丁，他說：「畢竟有些工作電腦就是做不了。」但隔天報紙就刊登了AI驅動的智能灌溉系統、害蟲探測器和太陽能除草機器人的報導。

這個諷刺的巧合，揭示了AI時代一個重要真相：沒有工作是絕對安全的，但AI也不會簡單地「取代」工作。

《瘋狂麥斯》的末日警告

美國麻省理工學院（MIT）的經濟學教授奧托爾（David Autor）把AI的最壞情況比喻為電影《瘋狂麥斯》情境。在這部反烏托邦電影中，當世界崩潰後，每個人都在為少數資源而激烈競爭。

「快速自動化構成的威脅，不是讓人們沒有工作，而是讓有價值的技能供應變得非常充足，因此它們不再有價，」奧托爾警告。

如打字員、工廠技術員，甚至計程車司機，都是曾經高薪，但因技術進步而變得廉價的例子。這種技能貶值比失業更可怕。它不會讓人們立即失去工作，但會迫使他們接受薪資大幅下降，或者轉向那些低薪服務業工作。

自動化的雙面刃

但自動化並非註定要壓低所有人的薪資。關鍵在於它與人類專業能力如何互動。

奧托爾與MIT FutureTech總監Neil Thompson的最新研究發現，若機器取代簡單、重複性的工作，人類可以專注於更高階的任務。如過去的會計技術士轉型為財務分析師，儘管整體就業機會減少，但留下的員工因為處理更複雜的任務，薪資反而會增加。

但若自動化連高階任務都能包辦，人類就只剩下瑣碎工作。像是許多倉儲管理技術員發現，分類和盤點被機器取代後，他們只剩下簡單的監管任務。這不僅導致薪資下降，還吸引了更多人進入這個領域，形成低薪競爭的惡性循環。

以上的教訓很明確：AI可以讓無聊的工作更無聊，讓有趣的工作更有趣。

拿回用AI的主動權

自動化並非一味地削減人力，它更像是一把雙面刃。決定勞工命運的，是我們如何引導自動化，讓它成為提升人類專業能力的助力。

奧托爾表示：「未來不是預測練習，而是設計練習。」我們不應該被動接受AI帶來的變化，而應該主動設計AI來支持人類專業發展。

如果AI取代的是你工作中最不需要技能的部分，你的未來可能會更光明；若是相反，現在就是重新思考職業發展的時候了。

資料來源：金融時報、商業內幕、NBER

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文AI將把好工作變低薪苦差！MIT教授：技能貶值來了，你最該掌握一件事》