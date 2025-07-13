鴻海iPhone 17零組件傳已運往印度試產 拚和大陸工廠同步量產

印度媒體報導，鴻海集團已開始把蘋果預定今年上市的新款iPhone（暫稱iPhone 17）零組件，從中國大陸出口到印度。專家表示，迄今出口的iPhone 17零組件可能是要試產，因為相較於舊機種，這次出口的數量只占一小部分。

印度經濟時報引述印度海關數據報導，許多用於組裝iPhone的零組件，6月開始已運抵印度，包括顯示器組件、保護玻璃、機械外殼和後端相機模組等。

報導指出，鴻海集團9月從中國大陸出口到印度的iPhone 17零組件，約占該公司同期出口零組件的10%，其他多數都是iPhone 14和iPhone 16的零組件。蘋果預期在印度節慶旺季，當地的iPhone 14和iPhone 16銷量數量將提高。

專家指出，iPhone 17的試產將從7月開始，預料8月啟動量產。蘋果已計劃讓中國大陸與印度工廠從第一天開始，就同步生產預料將在9月推出的iPhone 17。

蘋果正以印度為戰略出口中心，尤其是對美國市場的出口。蘋果計劃把在美國市場銷售的iPhone，全都轉向從印度出口。標普全球財智的數據顯示，蘋果今年3月從印度出口到美國的iPhone年比暴增219%。

印度正在拉近和中國大陸之間的生產差距，雖然2014年在印度的iPhone 14組裝作業比中國大陸晚六周開始，但隔年的iPhone 15已幾乎是同步製造，印度去年已加入蘋果的新產品導入（NPI）流程，終結了中國大陸的獨家地位，蘋果計劃在今年的iPhone 17維持相同作法。

但報導也引述知情人士指出，中國大陸限制中國大陸工程師技術移轉，可能是印度工廠要擴大iPhone 17生產規模的挑戰。